Своего кандидата в мэры выдвинула партия «Гражданская платформа»

Представлять партию на выборах будет телеведущая Юлия Сапина. Такое решение приняло партийное региональное собрание. Его участники рассмотрели еще несколько возможных кандидатур на пост главы Новосибирска, кроме Сапиной. Об этом в комментарии редакции рассказал секретарь регионального отделения партии депутат заксобрания Новосибирской области Александр Манцуров.

— Наш выбор обусловлен, во-первых, желанием кандидата участвовать, во-вторых, возможностью профинансировать программу, — рассказывает собеседник издания. — Были еще потенциальные кандидаты, но их сразу не приняли для рассмотрения.

Кто эти остальные кандидаты, сколько их и на каком основании партия им отказала в выдвижении, секретарь реготделения «Гражданской платформы» пояснить отказался.

По его словам, партия и ее кандидат намерены в ходе кампании сделать ставку на оппозиционность. Однако партийцы не исключают возможности не только коалиции с другими политическими силами, но даже отзыва своего кандидата в пользу «конкурента» от других оппозиционных политических сил. Напомним, такой сценарий был реализован на выборах мэра Новосибирска в 2014 году, когда многие представители оппозиции отозвали свои кандидатуры в пользу нынешнего главы города Анатолия Локтя.

— По каждым вопросам будем занимать свою позицию, — говорит Манцуров. — Может, по каким-то вопросам объединимся с другими, если наша позиция с ними будет совпадать. Что касается возможного снятия, то все зависит от того, кто это будет, точно не ради любого мы готовы это сделать.

Напомним, что выборы мэра Новосибирска пройдут 8 сентября. О желании участвовать в них уже заявили действующий глава города Анатолий Локоть (КПРФ), его экс-заместитель Данияр Сафиуллин («Родина»), депутаты горсовета Наталья Пинус («Российский общественный союз») и Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат Заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), экс-чиновник регионального правительства Виктор Козодой («Справедливая Россия»), замдиректора МКУ «Управление гражданской защиты Бердска» Александр Трушакин (партия «Великое Отечество»), бизнесмен Сергей Проничев («Партия роста»), координатор штаба Навального в Новосибирске Сергей Бойко, гендиректор ООО «Адвокат – Плюс» Александр Гультяев и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин («Партия социальных реформ»). Документы на участие в выборах подали пятеро кандидатов — Сергей Бойко, Наталья Пинус, Алексей Южанин, Александр Гультяев и Александр Трушакин.

Фото со страницы Юлии Сапиной в соцсети Facebook