К молодежному ЧМ по хоккею в Новосибирске организуют гостевые маршруты

— Установить перечень гостевых маршрутов для организации и проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года на территории города Новосибирска, — говорится в постановлении мэрии города Новосибирска

Согласно документу, в городе будут организованы шесть маршрутов:

Гостевой маршрут № 1 пройдет от ул. Станционной до Дачного шоссе. Второй гостевой маршрут проследует от ул. Станционной через пл. Карла Маркса до ул. Богдана Хмельницкого. Гостевой маршрут № 3 – от ул. Станционной через площадь Карла Маркса и Бугринский мост до Университетского проспекта. Гостевой маршрут № 4 проследует от площади им. Гарина-Михайловского через площадь Инженера Будагова и дамбу Октябрьского моста до площади им. Карла Маркса. Гостевой маршрут № 5 — от площади им. Гарина-Михайловского по ул. Ленина и проспект Дзержинского до ул. Ползунова. Гостевой маршрут № 6: от площади им. Гарина-Михайловского через Красный проспект до ул. Ключ-Камышенское Плато.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в начале 2023 года.

Фото: Ростислав Нетисов