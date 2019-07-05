Рекламодателям
 
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

К молодежному ЧМ по хоккею в Новосибирске организуют гостевые маршруты

Их схемы утверждены постановлением мэра.
  • 05/07/2019, 13:16
Новосибирск

— Установить перечень гостевых маршрутов для организации и проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года на территории города Новосибирска, — говорится в постановлении мэрии города Новосибирска

Согласно документу, в городе будут организованы шесть маршрутов:

Гостевой маршрут № 1 пройдет от ул. Станционной до Дачного шоссе. Второй гостевой маршрут проследует от ул. Станционной через пл. Карла Маркса  до ул. Богдана Хмельницкого. Гостевой маршрут № 3 – от ул. Станционной через площадь Карла Маркса и Бугринский мост до Университетского проспекта. Гостевой маршрут № 4 проследует от площади им. Гарина-Михайловского через площадь Инженера Будагова и дамбу Октябрьского моста до площади им. Карла Маркса. Гостевой маршрут № 5 — от площади им. Гарина-Михайловского по ул. Ленина и проспект Дзержинского до ул. Ползунова. Гостевой маршрут № 6: от площади им. Гарина-Михайловского через Красный проспект до ул. Ключ-Камышенское Плато.

Напомним, чемпионат мира по хоккею пройдет в Новосибирске в начале 2023 года.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

Депутата сельсовета могут осудить за попытку похитить бюджетные средства

Депутата сельсовета могут осудить за попытку похитить бюджетные средства

04/07/2019, 17:15
Преступление, в совершении которого подозревается мужчина, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 6 лет.
Менеджер крупной логистической компании предстанет перед судом за коммерческий подкуп

Менеджер крупной логистической компании предстанет перед судом за коммерческий подкуп

04/07/2019, 17:04
Он получил от предпринимателей и представителей малого бизнеса более 2,8 млн. рублей за совершение в их интересах действий, входящих в его служебные полномочия.
НГАУ выпустил первых биотехнологов

НГАУ выпустил первых биотехнологов

04/07/2019, 16:30
Студенты успешно защитили магистерские диссертации.

Актуальный разговор

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Конкуренты прямо говорят: «Как только ты уйдешь, мы сразу поднимем свои цены на 40-50%»

Все материалы
Новости

Своего кандидата в мэры выдвинула партия «Гражданская платформа»

05/07/2019, 13:18

Первая пятёрка кандидатов подала документы в избирком

05/07/2019, 12:53

Вторая женщина-депутат выдвинулась в мэры Новосибирска

05/07/2019, 12:50

Объекты теплоснабжения в Линево передали концессионеру

05/07/2019, 11:56

«ПО НЗРК» признан банкротом

05/07/2019, 11:13

Депутата сельсовета могут осудить за попытку похитить бюджетные средства

04/07/2019, 17:15

Менеджер крупной логистической компании предстанет перед судом за коммерческий подкуп

04/07/2019, 17:04

НГАУ выпустил первых биотехнологов

04/07/2019, 16:30

Представлена структура сниженного тарифа на вывоз мусора для населения в регионе

04/07/2019, 16:23

В Новосибирске за полгода введено в эксплуатацию более 338 тыс кв. метров жилья

04/07/2019, 16:02

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска