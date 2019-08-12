Свыше 540 километров новосибирских теплосетей продиагностировали энергетики с начала года

Эти работы выполнены с использованием методов неразрушающего контроля.

Ежедневно специалисты новосибирской службы контроля и антикоррозийной защиты теплосетей обследуют десятки метров трубопроводов с помощью специальных приборов.

Как правило, теплоэнергетики в своей работе используют несколько методов и приборов для точного определения места дефекта, места утонения металла: акустическая томография, ультразвуковая толщинометрия, метод бесконтактной магнитометрической диагностики, осмотр внутренней поверхности трубопроводов, выявление мест порывов трубопроводов с помощью телеинспекции и другие.

В этом году обследование 544 километров теплосетей методами неразрушающего контроля выявило 205 повреждений и дефектов.

Напомним, с середины июля, пока в тестовом режим, тепломагистрали Новосибирска обследует новый прибор – робот-сканер. С помощью телеуправляемого диагностического комплекса теплосетевое подразделение СГК проводит внутритрубную диагностику сетей города.

Благодаря современным методам обследования теплосетей удается обнаруживать дефект до того, как он проявил себя и повлек серьезные последствия в виде аварий и отключений. Критичные дефекты энергетики устраняют сразу после обнаружения.

Анализ полученной информации о состоянии трубопроводов позволяет более эффективно планировать ремонты на последующие годы.

Напомним, в этом году СГК меняет в городе 5 километров магистральных сетей в рамках капитального ремонта, 22 километра сетей — в рамках текущего. На подготовку теплосетей к зиме компания направляет 721 миллион рублей. Актуальная информация размещается в социальной сети ВКонтакте https://vk.com/sibgenco и на портале СГК Онлайн http://sibgenco.online.

СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

«Сибирская генерирующая компания» (СГК) – энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Новосибирской области, Республики Хакасия, Республики Тыва. Основные виды деятельности – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла и ГВС потребителям. В состав группы входят 4 ГРЭС, 1 ГТЭС и 18 ТЭЦ общей установленной электрической мощностью –10,9 ГВт и тепловой мощностью – 23,9 тыс. Гкал/час, а также тепловые сети общей протяженностью 9 624 км, ремонтные и сервисные компании. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири. Численность персонала компаний Группы СГК составляет 32,8 тыс. человек.