В Новосибирске прошла вторая «Гонка героев»

На минувших выходных в Новосибирске на полигоне НВВКУ «Кольцово» прошла вторая и завершающая в сезоне 2019 «Гонка героев». Первая (13 июля) гонка не вместила всех желающих, а их было 3000 человек, и организаторы пошли навстречу будущим участникам, пояснили организаторы мероприятия.

Во второй раз в экстремальном забеге с препятствиями приняли участие порядка 2000 сибиряков, в том числе самых маленьких героев. Трасса длинной 9 км включала в себя 38 препятствий. Многие проходили трассу в составе команд-взводов из 10 человек, а самые отважные участвовали в личном забеге в формате масс-старт. Для детей была организована километровая трасса с 10 препятствиями.

В следующем году организаторы «Гонки героев» обещают представить обновленную трассу, новыми форматами.

Фото предоставлено организаторами «Гонки героев»