Сын новосибирского тренера по плаванию бил детей во время летних сборов в Туапсе

Жительница Новосибирска обвинила сына тренера по плаванию в избиении детей. По ее словам, инцидент произошел этим летом во время сборов в Туапсе.

В семье Розы Легкой и ее мужа растут трое сыновей: Феде* — 10 лет, Пете* — 8 лет, а самому младшему — годик.

Старшие дети каждый год ездили на летние сборы. В этом году Федя и Петя отправились со всей командой и сопровождающими в Туапсе.

— Все вскрылось совсем случайно. Петя сидел в соцсетях и смотрел ролики. Увидел, как человека ставят к стене, заставляют расставить ноги и бьют чуть выше коленного сустава. Петя сказал: «Нас тоже так били». Я, конечно, поинтересовалась, кто именно. Он и сказал, что на сборах это сделал сын тренера, который также был в поездке и занимался тренировкой ребят, — поделилась КП-Новосибирск мама мальчиков.

Роза не оставила новость без внимания и попросила сына рассказать обо всем поподробнее. Ребенок сообщил, его и других детей таким образом наказывали за шум во время сон-часа. При этом старший сын слова младшего подтвердил.

Муж Розы после этого связался с другими родителями, вследствие чего выяснилось, что их дети не единственные, кто подвергался физическому насилию со стороны сына тренера.

В итоге взрослые встретились с главным тренером, чтобы обсудить тему поездки. Та, в свою очередь, извинялась, говорила, что дети плохо себя вели, и обещала поговорить с сыном.

— На следующий день Петя пошел в бассейн, и этот мужчина (сын тренера. — Ред.) подозвал его к себе: «Я знаю, что ты все папе рассказал. Я же бил тебя за косяки, а не просто так. Теперь я тебя не буду тренировать и секретики по плаванию не расскажу», — цитирует слова мальчика Роза.

Сибирячка написала заявление в Следственный комитет, уполномоченному по правам ребенка Надежде Болтенко и Бастрыкину, чтобы в этой ситуации разобрались в рамках закона.

В беседе с редакцией издания главный тренер рассказала свою версию случившегося.