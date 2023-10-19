Мэр Новосибирска понесет наказание из-за Первомайского сквера

Мэру Новосибирска Анатолию Локтю прокуратура внесла представление и объявила предостережение. Об этом сообщает прокуратура Новосибирской области.

— В связи с выявленными нарушениями сроков муниципальных контрактов прокурор внес мэру представление с требованием устранить нарушения, принять меры претензионного характера к подрядчику, активизировать работы по реконструкции сквера, — отметили в сообщении.

В отношении подрядчика строительных работ также организована проверка и решается вопрос о возбуждении дела об административном правонарушении.

Кроме того, прокурор города Роман Сивак объявил мэру предостережение о недопустимости нарушения градостроительного законодательства. Предостережение было объявлено из-за одобрения планировки территории «Шевченковский».

— При уже строящихся жилых комплексах на прилегающих территориях, в полной мере не обеспечен объектами социальной инфраструктуры, а именно школами, детскими садами, дошкольными учреждениями, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство дома для детей-сирот отстает от графика под Новосибирском.