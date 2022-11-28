TOM TAILOR: еще один иностранный бренд вернулся

В новосибирской МЕГЕ возобновил работу магазин TOM TAILOR. Об этом говорился на странице торгового центра. Напомним, магазины бренда не работали в России со второго марта. В середине июля компания объявила, что окончательно уходит из РФ.

Tom Tailor — гамбургский бренд повседневной одежды (Германия). До 2022 года в России и странах СНГ у компании было открыто более 130 магазинов, в России — 56 магазинов в 19 городах. По данным сервиса «Контур.Фокус», они работали под юридическим лицом ООО «ТОМ ТЭЙЛОР РУС».

Ранее эксперты рынка ритейла говорили о том, что немецкий дом моды в течение многих лет переживал финансовый кризис. В 2019 году Retail Detail сообщал, что китайский инвестор Fosun, которому принадлежало почти 80% акций компании, договорился с другими кредиторами о финансировании новой группы, которое должно было действовать до сентября 2022 года.

Ранее редакция приводила мнение эксперта о российских брендах одежды.