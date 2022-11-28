Столица Сибири стала четвертой в рейтинге по количеству самых опасных школ в стране

Исследователи из лаборатории городских технологий и пространственного развития МИИГАиК составили список учебных заведений, рядом с которыми происходит больше всего аварий с детьми, пишет КП-Новосибирск.

В столице Сибири, которая заняла четвертое место в антирейтинге среди городов-миллионников, лидерами стали школы № 94 (улица Серафимовича) и № 142 (улица Героев Революции) – рядом с ними за семь лет произошло по 12 ДТП с участием детей.

На втором месте — школы Октябрьского и Дзержинского районов (№ 97 на улице Кирова и № 36 на улице Авиастроителей), рядом с которыми произошло по 10 ДТП с детьми.

Третье место занимают семь образовательных учреждений, где было по девять аварий со школьниками в каждой: три школы в Октябрьском районе на улице Богаткова, одна школа в Дзержинском — на улице Промышленной, одна в Ленинском — на улице Титова, одна в Калининском — на улице Макаренко и одна в Первомайском — на улице Физкультурной.

Ранее редакция сообщала, что 20 новосибирских школ попали в топ самых переполненных в регионе.

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