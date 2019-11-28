Сыр и сыворотка из Новосибирской области будет поставляться в Китай

Вопросы поставок продукции сельского хозяйства из России в другие страны были рассмотрены на заседании экспертно-консультационного совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» по сельскому хозяйству, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Мероприятие прошло 27 ноября в рамках IV Новосибирского агропродовольственного форума.

Первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов отметил, что Новосибирская область – один из субъектов РФ, исполняющих, и даже превышающих показатели по наращиванию объемов экспорта, зафиксированные в региональном проекте «Экспорт продукции АПК».

— 2018 году экспорт сельскохозяйственной и пищевой продукции из региона достиг 180 млн долларов США, превысив на 32 миллиона запланированные проектом показатели. В 2019 году плановое годовое значение в 174 млн долларов достигнуто уже в ноябре. Продукция АПК экспортируется в десятки стран, география поставок расширяется. Наиболее привлекательны для новосибирских экспортеров Китай и другие государства Азии: территориально приближенные и очень емкие рынки, — отметили в пресс-службе.

Что касается структуры регионального экспорта, то около 40% занимает готовая пищевая продукция. Злаки и масличные с территории области успешно экспортируются в Монголию, Китай, Казахстан, а также Азербайджан, Иран, Пакистан, Египет, Беларусь, Литву, Латвию.

— За несколько последних лет в этом направлении сделан, без преувеличения, рывок: так, в 2018 году на экспорт отправлено 459 тыс. тонн зерновых культур, это в 6,5 раз выше уровня 2017 года и в 19 раз выше уровня 2016 года, — говорится в сообщении.

Мясная и молочная продукция пока вывозится в относительно небольших объемах, ее доля составляет порядка 4%. Однако, в планах реализации проекта «Экспорт продукции АПК» – выход мяса, молока и продуктов их переработки на лидирующие позиции в структуре регионального экспорта.

— Помогут животноводству стать основной экспортно-ориентированной отраслью в пищевой и перерабатывающей промышленности региона инвестпроекты. Так, ООО «Сибирская Академия Молочных Наук» реализует проект по строительству завода для производства широкого ассортимента высококонкурентоспособной молочной продукции (мощностью: 1150 тонн молока в сутки). Основной объем продукции планируется поставлять на экспорт в КНР: твердые, полутвердые сыры, ультрапастеризованное молоко, ультрапастеризованные сливки, масло животное, сухую деминерализованную сыворотку. К 2024 году завод должен отгружать 63 тыс. тонн продукции в год для экспортных поставок, — уверены в региональном правительстве.

Кроме того, экспортно-ориентированной будет продукция двух строящихся новосибирских птицефабрик: Улыбинской, по выращиванию уток, и ИНД-Сибирь, по производству мяса индейки. Наращивает мощности Кудряшовский мясокомбинат, занимающийся переработкой свинины. В Черепановском районе строится новый мясоперерабатывающий завод мощностью 9,4 тыс.тонн мяса в год.

В результате, согласно показателям проекта «Экспорт продукции АПК», к 2024 году объем экспорта из Новосибирской области превысит 440 млн долларов США. Это почти в четыре раза больше уровня 2017 года.

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