Главным архитектором Новосибирска назначен Александр Ложкин

С 27 ноября 2019 года Александр Ложкин назначен на должность заместителя начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска – главного архитектора города. Распоряжение об этом подписал мэр Новосибирска Анатолий Локоть, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Ранее должность главного архитектора Новосибирска занимал Виктор Тимонов. Он подал в отставку в начале ноября этого года.

Александр Ложкин родился в 1965 году в Новосибирске, закончил Новосибирский архитектурный институт по специальности «архитектура и планировка сельских и населенных мест». Работал в научно-производственном Центре по сохранению историко-культурного наследия при комитете по культуре Новосибирского облисполкома, в ЗАО «Столица» (Новосибирск), МБУ «Бюро городских проектов» (Пермь), с 2013 года – директором Государственного краевого бюджетного учреждения культуры «Пермский краевой научно-производственный центр по охране памятников» (Пермь). С 2014 по 2019 годы – советник мэра города Новосибирска управления по организационному обеспечению деятельности мэра города Новосибирска.

Фото: Юлия Данилова