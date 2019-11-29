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Деловой гороскоп за 2020 год

  • 29/11/2019, 06:28
Год Крысы - шанс начать бизнес и построить карьеру для многих знаков зодиака. Крыса предприимчива и умна. 
Звезды усилят такие качества как инициативность, целеустремленность и трудолюбие и помогут сконцентрироваться на делах. Но тех, кто привык рассчитывать только на удачу, ждет масса разочарований.

Деловой гороскоп позволит узнать что приготовила судьба в сфере бизнеса, карьеры и финансов.

Овен

Предстоящий год для Овна принесет успех в сфере профессионального и личностного развития. Приобретенная хитрость и актерское мастерство помогут справляться с бизнесом и воплощать в жизнь все задумки.

Придет осознание важности надежных коллег и влиятельных друзей, которые могут положительно влиять на карьерный рост. Поэтому Овны станут более гибкими в отношении людей, что увеличит возможность перемен в деловой сфере.

Телец

Год принесет Тельцам ряд трудностей: некоторые из них будут связаны с личной жизнью, что неминуемо повлечет проблемы с карьерным ростом. Таким образом, если человек сможет быстро справиться с обострившимися конфликтами в начале года, то у него появится шанс больше сил и энергии тратить на свою профессиональную деятельность.

Близнецы

В наступающем году Близнецам лучше избегать монотонной деятельности, что может привести к увольнению с неперспективной работы.

Свое выражение многие найдут в коммерческой или спортивной сфере. Некоторые из них решат переквалифицироваться или улучшить уже имеющиеся знания.

Те, кто отличается трудолюбием, могут получить заслуженное продвижение по карьерной лестнице и похвалу начальства.

Рак

Грядущий год для Рака отмечен целеустремленностью в достижении целей. Некоторые из них решатся на открытие бизнеса, однако их могут поджидать финансовые трудности. Отчаиваться не нужно, а стоит проанализировать ситуацию и двигаться дальше. Хотя звезды советуют этому знаку работать в коллективе.

Во второй половине года необходимость быть сосредоточенным и ответственным возрастает, поскольку от этих качеств будет зависеть финансовое благополучие Рака.

Лев

Для Львов 2020 год открывает перспективы личностного роста, смены профессии и участия в предпринимательской деятельности.

Деловые связи подтолкнут человека к дальнейшему развитию и даже попытке открытия бизнеса. В этом случае Львам лучше нанять толкового бухгалтера, который обеспечит порядок в документации, чтобы не возникло проблем с контролирующими органами.

Дева

В 2020 году Девы решат отдохнуть от профессиональной деятельности.

Занимая руководящий пост, они будут предпринимать попытки снять с себя ответственность, передать инициативу в другие руки и, возможно, сменить должность на уровень ниже. Девы предпочтут лишиться карьеры в пользу здоровья и семьи.

Звезды советуют оставить риск и не доверять малознакомым людям в вопросах финансов.

Весы

Весы будут стараться получить карьерное продвижение, мало обращая внимание на рабочий коллектив. Возможно из-за настолько активного поведения коллеги «ополчатся» против него, что может привести к отстранению от должности. Поэтому им следует более тактично относиться к деловым партнерам, умерив карьерный пыл.

Скорпион

Вторая половина года для Скорпионов сложится удачно, однако нужно упорно трудиться, чтобы похвастаться результатами.

Возможен карьерный рост, для чего нужно глубже изучить профессию. Как минимум, его ожидает прибавка к окладу за инициативность.

Лучше не менять профессию сейчас, а сделать это в следующем году.

Стрелец

Год удачен для тех Стрельцов, кто задумался над новым проектом или улучшением существующего. От них требуются уверенные решения и контроль над ситуацией.

Стрельцам не следует работать на износ, что предотвратит профессиональное выгорание в стремлении обеспечить себя финансовой стабильностью на всю жизнь.

Козерог

Год для Козерогов принесет разочарования в деловой сфере, из-за которых они будут нервничать. Им можно не рассчитывать на успех, если всего пытаться добиться упрямством и грубостью. Он будет проигрывать коллегам, что не позволит продвинуться по карьерной лестнице, а скорее ухудшит его положение.

Не доверяйте незнакомцам в финансовых вопросах и не соглашайтесь на быстрый заработок.

Водолей

Год для Водолеев складывается удачно в профессиональной сфере, возможны карьерные изменения.

Человеку с хорошей должностью следует не злоупотреблять своим положением и оставаться благоразумным. Необходимо уделить внимание деловым контактам с партнерами, чтобы избежать ссор.

Рыбы

Год предоставляет возможность Рыбам заложить фундамент для карьерного продвижения в будущем путем налаживания деловых связей.

Некоторые из них будут больше времени уделять саморазвитию. Однако, нужно помнить, что карьерный рост возможен лишь при полной отдаче профессии.

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