Табачный рынок Сибири захлебывается в контрафакте

Рост контрафакта

По данным, которые содержатся в исследовании компании Nielsen, Западная Сибирь в 2018 году стала вторым регионом в России по доле нелегальной табачной продукции. В третьем квартале 2018 года доля нелегальных сигарет в регионе увеличилась вдвое — до 15,2% против 7,4% годом ранее, то есть примерно каждая седьмая пачка сигарет имеет нелегальное происхождение.

В крупнейших городах доля нелегальной торговли также увеличилась вдвое: в Новосибирске с 4,9% в третьем квартале 2017 года до 8,4% в 2018 году, в Омске за тот же период доля нелегальных сигарет выросла с 8,1% до 15,1%. Значительно более быстрые темпы роста доля нелегальных сигарет показала в Красноярске: в третьем квартале 2018 года она достигла 8,1%, в то время как годом ранее она не превышала 0,9 % в общем объеме продаж сигарет. Лидером контрафакта в сибирском регионе по-прежнему остается приграничный Рубцовск. По данным Nielsen, в третьем квартале 2018 года доля нелегальных сигарет в этом городе составляла 58,8% от общего объема продаж.

— По итогам 2018 на территории Сибирского федерального округа мы выявили более 2 млн единиц контрафактной продукции — в 2,7 раза больше, чем в 2017 году. Предотвращен ущерб правообладателям на сумму более 1 млрд рублей, в 2017 году — 319 млн рублей, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС заместитель начальника Сибирского таможенного управления — начальник службы федеральных таможенных доходов Дмитрий Колыханов.

Новосибирская таможня за год изъяла более 600 тысяч единиц поддельных товаров. Это почти в 4 раза больше, чем за 2017 год. Предотвращен ущерб правообладателям на общую сумму 253 млн рублей. Одним из основных товаров контрафакта, по оценкам таможенников, являются табачные изделия.

По экспертным оценкам вице-президента JTI Россия по корпоративным отношениям и коммуникациям Сергея Головко, объем нелегального табачного рынка в Сибири за минувший год вырос почти в два раза — до 15,2%. В целом по России динамика сопоставимая — двукратный рост нелегального рынка, однако средняя доля по России в 2 раза меньше сибирской, а именно 8,4% от всего объема потребления сигарет.

— Среди сибирских городов наиболее остро проблема нелегальной торговли стоит в городе Рубцовск (Алтайский край), где, по данным исследовательского агентства Nielsen, доля нелегальных сигарет оценивается в 58% — и это самый высокий показатель в России. Также высокий уровень нелегальной торговли отмечается в Новокузнецке, где, согласно Nielsen, доля теневого рынка оценивается в 21,5%, и в Омске — она превышает 15%, — говорит Головко.

Дмитрий Шарков, управляющий по корпоративным вопросам региона Сибирь и Дальний Восток ООО «Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг» напоминает, что в ходе исследования Nielsen к нелегальной была отнесена продукция, с которой не уплачен акциз в российский бюджет, а именно: сигареты, произведенные в странах ЕАЭС, а также в странах дальнего зарубежья (включая продукцию, поступающую в Россию транзитом через территорию стран ЕАЭС), контрафактные сигареты, недорогая продукция небольших отечественных производителей без акцизных марок и с предположительно поддельными акцизными марками, а также продукция, предназначенная для магазинов беспошлинной торговли.

Как отмечают эксперты, ситуация с контрафактом на рынке табака в регионе усугубляется. В феврале 2019 года в ходе совместных мероприятий службы таможенного контроля Сибирского таможенного управления и Сибирской оперативной таможни только в одном из магазинов Новосибирска было изъято более 1,5 тонн нелегальных табачных изделий общей стоимостью 5 млн рублей.

Откуда поставки

По данным Nielsen, основной объем нелегальных сигарет в Западной Сибири, составляет продукция, поступающая из стран Евразийского экономического союза (помимо России в него входят Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения). По оценкам агентства, на сигареты из соседних с Россией стран приходится примерно половина всего нелегального объема.

Сергей Головко наблюдает, что более половины теневого рынка сигарет в сибирском регионе занимает нелегальная продукция из Белоруссии и Казахстана, еще примерно треть — контрабанда из Сербии, ОАЭ, Китая и Таджикистана.

— Основная масса контрафактных сигарет в Новосибирск, Омск и Алтайский край перемещается через казахстанскую границу, — поясняет Дмитрий Колыханов. —Незначительная часть поступает в округ авиационным транспортом. Ее провозят в своем багаже пассажиры. Основная страна-производитель контрафакта — Китай.

Колыханов считает, что главная опасность контрафактных товаров заключается в том, что они не прошли сертификацию, то есть нет информации, что при их производстве соблюдались правила и технологии, прописанные правообладателем товарного знака.

Новые тренды

Анализируя итоги 2018 года, эксперты Nielsen заметили формирование новой тенденции: наблюдается увеличение доли двух категорий нелегальных сигарет, что может говорить об усилении конкуренции между производителями и поставщиками нелегальной продукции. В частности, речь идет о сигаретах, поступающих в Россию из стран дальнего зарубежья транзитом через территорию Казахстана и Киргизии. По данным агентства, в третьем квартале 2018 года они составляли 3,6% всего объема табачного рынка Сибири. Это продукция сербской фабрики MONUS.

До момента вступления Киргизии в Таможенный Союз небольшая сербская фабрика MONUS была рядовым поставщиком сигарет в магазины беспошлинной торговли (согласно сайту компании, в том числе и тех, что располагались в Кыргызстане). Тем не менее, как показывают результаты более ранних исследований нелегального рынка, в короткий срок сербская фабрика стала вторым после белорусской Гродненской табачной фабрики «Неман» крупнейшим иностранным поставщиком нелегальной продукции в Россию. По экспертным оценкам, в 2015-2016 годах фабрикой MONUS было импортировано более 650 млн штук сигарет, при том что объем реализации сигарет в магазинах беспошлинной торговли в Киргизии в среднем не превышает 5 млн штук сигарет в год. В Россию сигареты фабрики MONUS поставляются через Казахстан: первоначально они нелегально попадают в Казахстан небольшими партиями, откуда впоследствии сборными грузами направляются в Россию.

Сегодня основным регионом распространения остаются преимущественно Омск, Новосибирск, Рубцовск, Новокузнецк, Бийск и другие города южной Сибири. Весной 2018 года средняя стоимость сигарет фабрики MONUS составляла около 60 рублей за пачку. Конкретно в Омске каждая пятая приобретаемая пачка сигарет — это сигареты фабрики MONUS (21% всего потребления, согласно данным исследования нелегального рынка, проведенного агентством TNS Кантар в 1 квартал 2018 года).

Второй быстрорастущей категорией нелегальных сигарет стала недорогая продукция под неизвестными марками небольших сигарет производств, расположенных на территории России. В большинстве случаев их цена варьируется в пределах 55 рублей, то есть минимальной суммы акциза и НДС, выплачиваемых легальными производителями государству в виде налогов с каждой пачки. Доля таких сигарет в городах Сибири оценивается аналитиками Nielsen в 2,9% всех продаж. В числе городов с наиболее высокой долей сигарет неизвестных производителей, с которых, предположительно, не уплачен акциз, — Новоалтайск (13,1% рынка), Майкоп (6,3% рынка), Домодедово (4,3% рынка).

Сергей Головко также констатирует, что, наряду с контрабандой из других стран, в округе растет торговля сомнительными сигаретами мелких российских производителей, которые продаются либо без акцизной марки, либо с признаками ее подделки — таких сигарет в общем объеме нелегального рынка Сибири примерно четверть.

По экспертным оценкам, основной причиной распространения этой категории нелегальных сигарет является недостаточный контроль за выдачей и использованием специальных марок. Фактически любая организация или индивидуальный предприниматель без гарантий уплаты акциза, без подтверждения наличия легального оборудования для производства табачной продукции может законно приобрести специальные марки и тем самым идентифицировать для потребителя свою продукцию как легальную. Такая продукция может продаваться даже ниже минимальной налоговой составляющей, так как налоги с нее не уплачиваются.

Введение обязательной системы маркировки минимизирует попадание такой продукции на рынок, так как процесс генерации и нанесения цифрового кода, а также передачи информации для учета об его использовании происходит непосредственно в процессе производства. Сквозное отслеживание через код, который считывается при продаже табачной продукции непосредственно потребителю, позволит обеспечить контроль за производством и уплатой акциза табачными производителям.

Потери бюджета

По экспертным оценкам, в 2017 году в среднем в Омске продавалось до 5000 коробов сербских сигарет или 2,5 млн пачек сигарет в месяц. Таким образом, ежемесячно только с одного города нелегальщики могли зарабатывать более 110 млн рублей дохода или около 1,35 миллиарда рублей в год. При этом — для сравнения — потери бюджета от нелегальной торговли сербскими сигаретами составляют более 125 млн рублей в месяц или более 1,5 млрд рублей в год.

— Поскольку с нелегальных сигарет не уплачен акциз, стремительный рост нелегального рынка обусловлен ценовой доступностью таких сигарет для потребителей. Общей тенденцией для российского рынка является то, что наряду с традиционно высоким наличием нелегальных сигарет, поступающих из стран ЕАЭС, прослеживается значительное увеличение доли сигарет без акцизных марок и с признаками их подделки, а также контрафакта. Особенно критичная ситуация сложилась в приграничных регионах, — констатирует Дмитрий Шарков.

По его оценкам, увеличение объема нелегальной продукции в России является следствием, прежде всего, роста цен на легальные сигареты из-за значительного повышения акцизных ставок, а также падения реальных доходов населения.

— От роста контрафакта потери несут не только законопослушные производители, но и бюджеты. В масштабах российского рынка объем нелегальной продукции составил в 2018 году около 20 млрд штук сигарет, а государственный бюджет потерял 50 млрд рублей дохода от неуплаченных табачных акцизов и 10 млрд рублей от неуплаченного НДС, — считает Шарков.

Сергей Головко полагает, что в 2018 году из-за нелегальной торговли табачными изделиями бюджет страны недополучил около 60 млрд рублей табачных акцизов и НДС — это десятая часть от всех акцизных платежей табачной индустрии в бюджет РФ.

Как бороться?

По мнению Сергея Головко, остановить рост нелегальной торговли табачными изделиями в России поможет комплексный подход. Это сближение ставок акцизов в РФ и странах ЕАЭС. На данный момент разница в ставках акциза в России и странах-партнерах по ЕАЭС достигает 76%, что привело к многократной разнице в конечных ценах для потребителя. Цена пачки сигарет российского производства примерно в 1,5 выше цены пачки в Казахстане и в 2-3 раза выше сигарет, выпускаемых в Белоруссии.

— Сегодня минимальная сумма налогов, которую российский производитель должен уплатить в бюджет с каждой выпущенной в этом году пачки сигарет, составляет 62 рубля — это только акцизы и НДС без учета себестоимости продукта, расходов на его дистрибуцию и продажу в рознице. В прошлом году этот показатель был 55 рублей. И если сегодня покупатель видит пачку сигарет дешевле 55 рублей, то, скорее всего, перед ним нелегальный продукт, — рассуждает Головко. — Важно понимать, что рост нелегального рынка сигарет усиливает криминализацию общества — деньги, вырученные от продажи табачной контрабанды и контрафакта, идут на финансирование организованной преступности, и это угрожает не только экономике страны, но и безопасности каждого из нас.

Дмитрий Шарков также отмечает, что ежегодное увеличение доли потребления нелегальных сигарет на потребительском рынке свидетельствует о недостаточности принимаемых регулятивных и контрольно-надзорных мерах в этой сфере и необходимости усиления их эффективности.

— Для того чтобы остановить стремительный рост рынка нелегальной табачной продукции в России и обеспечить устойчивые налоговые поступления в государственный бюджет, необходим комплексный подход, включающий предсказуемую взвешенную налоговую политику государства, ужесточение санкций за производство и сбыт нелегальной продукции, повышение эффективности правоприменительной практики, совершенствование межведомственного взаимодействия контрольно-надзорных и правоохранительных структур, — перечисляет собеседник InfoPro54.

Магия маркировки

По оценкам Дмитрия Шаркова, предотвращению попадания на рынок нелегальных сигарет будет способствовать введение единой минимальной розничной цены на сигареты и поэтапное введение обязательной системы цифровой маркировки табачной продукции на территории государств — членов ЕАЭС, позволяющей контролировать производство и уплату акцизов производителями. В дополнение к этому введение фиксированной розничной цены на табачные изделия будет способствовать повышению прозрачности их оборота на российском рынке. «Эксперимент по маркировке табачной продукции средствами идентификации и мониторингу оборота табачной продукции» проходит в России с начала 2018 года.

Сергей Головко соглашается, что технология маркировки DataMatrix кодом подтвердила техническую способность обеспечить бесперебойный выпуск готовой продукции с учетом скоростей табачного производства.

— Мы считаем, что предложенная государством технология протестирована в условиях реального производства и подтвердила свою работоспособность на коммерческих объемах продукции и различных форматах упаковок, — говорит он.

За год проведения эксперимента фабрика JTI «Петро» в Санкт-Петербурге выпустила более 86 млн пачек сигарет с цифровым кодом. Участие компании в эксперименте показало, что выбранное техническое решение — цифровая маркировка — не требует от производителей кардинальной перестройки линий и изменения производственного процесса. Способность технологии работать на стандартном производственном оборудовании делает ее оптимальным решением для табачной отрасли и не влечет за собой ощутимого роста стоимости сигарет для потребителей.

— Благодаря способности кода обеспечить контроль и прослеживаемость на каждом этапе движения продукции от фабрики до полки магазина, цифровая маркировка станет эффективным инструментом для предотвращения попадания нелегальных сигарет в легальную розницу, — уверен Головко. — Она также позволяет обеспечить контроль за полнотой уплаты производителями акциза и других налогов в государственный бюджет. Введение маркировки предполагает обязательную регистрацию производителей в государственной системе, а нанесение кодов в момент производства исключает возможность попадания на рынок сигарет без уплаты государству акциза и других налогов.

Дмитрий Шарков добавляет, что, с точки зрения производителя, за период реализации пилотного проекта компания не выявила существенных технических проблем, связанных с переоборудованием фабрики или особенностями производственного процесса.

— Участие в эксперименте не потребовало от компании кардинальной перестройки производственных линий, а выбранный формат маркировки двухмерным DataMatrix кодом показал, что является оптимальным решением с учетом условий и скоростей сигаретного производства. Тестирование на протяжении 12 месяцев системы цифровой маркировки табачных изделий показало ее абсолютную эффективность, — заявляет он.

В компании рассчитывают, что черед полтора-два года система маркировки станет эффективным инструментом прослеживания и контроля за оборотом табачной продукции, что позволит регулирующим и правоохранительным органам повысить прозрачность на рынке табачных изделий и обеспечит барьером для доступа нелегальной табачной продукции на российский рынок. При этом Шарков подчеркивает, что систему цифровой маркировки необходимо вводить на всей территории ЕАЭС.

Летом 2018 года аналитики Euromonitor International опубликовали ежегодный отчет, посвященный российскому табачному рынку, согласно которому к 2022 году рынок сократится на 30% по сравнению с 2017 годом: будет продано всего 182 млрд штук. В деньгах за это же время продажи также упадут на 11%, выручка составит 1,39 трлн рублей. Как говорится в исследовании Euromonitor, это станет следствием роста акцизов, нелегальной торговли и популярности новых продуктов.

Фото предоставлено отделением по связям с общественностью Сибирского таможенного управления