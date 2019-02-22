 Ситуация и тренды на рынке новостроек Новосибирска

Наш регион сохранил лидирующие позиции в России. Подробнее об основных тенденциях и трендах строительной отрасли Новосибирска рассказывает независимый аналитик рынка недвижимости СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВ.

— По итогам 2018 года объем ввода жилья в Новосибирске сохранился примерно на уровне 2017. При этом в городе есть около 600 тысяч заселенных, но не введенных по документам квадратных метров, — комментирует ситуацию Сергей Николаев. — Если говорить об основных показателях, то в прошлом году на 40% возросло число реально строящихся новых домов и на 13% увеличился объем продаж квартир в новостройках. По сравнению с аналогичным периодом также вырос показатель заключения ипотечных договоров — на 24%.

— В целом для застройщиков 2018 год оказался неплохим. Зафиксирован рост цен на новостройки. Однако спрос существенно превысил предложение, и в результате за год было продано на 7 тысяч квартир больше, чем построено. Большинство строительных компаний не воспользовалось благоприятной ситуацией, сложившейся на рынке. Часть из них, получив большое количество разрешений на строительство по старому законодательству, ждала отмены новых законов или поправок к ним. Другие же просто вовремя не отреагировали на изменения и потеряли клиентов. Рынок покинуло несколько многолетних лидеров. Кто-то из них обанкротился, некоторые ушли, просто свернув свою деятельность, не оставив обманутых дольщиков, — продолжает аналитик. — И этот процесс, к сожалению, нарастает. Изменения в законодательстве сыграли роль катализатора. Если спрогнозировать ситуацию, то, по моему мнению, застройщики с «проблемными» домами или объектами, по которым срок ввода существенно нарушен, уйдут с рынка в течение 1-2 лет. При этом число обманутых дольщиков будет только расти. Новые законы не спасут тех, кто вложился в новостройки задолго до их утверждения.