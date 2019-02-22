Кому выгоден рост экспорта?

Дмитрий Сердцев, журналист:
— На прошлой неделе появилась новость о том, что, оказывается, почти половина рыбных палочек в американских школьных столовых делается из российского минтая (переработанного в Китае). Но радости такое «завоевание» американского рынка не вызывает. Мы не стимулируем потребление рыбы в России, а вывозим ее, да и другую продукцию сельского хозяйства, за рубеж.
В 2017 году Россия отправила за границу продовольствия на $21 млрд, в 2018 — почти на $26 млрд. Президент своим указом поставил задачу к 2024 году увеличить экспорт продовольствия до $45 млрд в год. В целом же экспорт несырьевых неэнергетических товаров должен возрасти до $250 млрд в год. Создание экспортно-ориентированного сектора (прежде всего в обрабатывающей промышленности и АПК) заявлено как одна из национальных целей.
Кстати, что такое несырьевые неэнергетические товары? А это, в частности, медь, алюминий, платина, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, удобрения, лесоматериалы, пшеница. Все то, что и сейчас активно вывозится за рубеж. Кроме того, все это товары так называемого первого передела, то есть с невысокой степенью переработки.
На днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что наш регион стремится войти в десятку крупнейших экспортеров страны (сейчас на 28 месте). А несколькими неделями ранее руководитель регионального минсельхоза Евгений Лещенко сообщил об избытке в Новосибирской области яиц, свинины и мяса птицы. «Нам нужно рассматривать варианты выхода на международные рынки с этими видами продукции», — считает министр. Предприниматели поддерживают. Вот одна из последних новостей — четверть произведенной свинины планирует поставлять на экспорт комплекс «Кудряшовский». А птицефабрика из Кольцово уже вошла в тройку российских экспортеров пищевого яйца по итогам 2018 года (поставляет в Монголию, республики Средней Азии, в планах Китай и Вьетнам).
Что подталкивает отечественные компании к вывозу продукции за рубеж? Если посмотреть на экспорт пшеницы, то главная причина — упадок животноводства. Коров вырезали, не для кого делать комбикорм — вот внутри страны спрос на зерно и упал. Еще в 2017 году сибирские аграрии столкнулись с нехваткой вагонов для вывоза зерна за границу.
Пока российский минтай покоряет Америку, половина потребителей в нашей стране покупает рыбу не чаще одного раза в месяц. «Среднедушевое потребление рыбы в России необходимо увеличивать на 30-40%», — говорит в интервью «Российской газете» исполнительный директор НО «Рыбный союз» Сергей Гудков.
Вот данные Росстата о том, как изменилось потребление основных продуктов питания в Российской Федерации с 1990 по 2017 годы. Резко уменьшилось потребление молока и молочных продуктов: в 1990 году — 387 кг (здесь и далее — на душу населения в год), 2017 — 231 кг. Меньше стали есть сахара (1990 — 47 кг, 2017 — 39 кг) и яиц (297 и 279 штук, соответственно). Немного снизилось потребление хлеба и макаронных изделий (в 1990 году — 120 кг, в 2017 — 117 кг). В то же время увеличилось потребление овощей и фруктов.
Может, вместо стимулирования экспорта нам стоит развивать свой внутренний общероссийский рынок? Пусть он поглощает больше отечественных товаров.
Тем более что рост экспорта приносит экономике не только плюсы, но и минусы. Например, в сезоне 2016-2017 российские заводы по производству подсолнечного масла столкнулись с нехваткой сырья. Несмотря на рекордный урожай подсолнечника, на внутреннем рынке он оказался в дефиците потому, что сырье активно вывозилось из страны на экспорт, прежде всего в Турцию.
А к чему привело превращение минтая в экспортный продукт? Внутренние цены на него теперь зависят от спроса в Китае и Европе. Спрос растет — увеличиваются и цены. За год, с августа 2017 по август 2018, внутрироссийские оптовые цены на минтай увеличились на 25%. И как, скажите, увеличить потребление рыбы, если она быстро дорожает?
Наверное, немалую роль в стимулировании внутреннего рынка сыграла бы борьба с бедностью, увеличение доходов граждан.
Кстати, еще одна национальная цель из майского указа президента — к 2024 году снизить в два раза уровень бедности. Как думаете, какую цель достигнем быстрее?
Источник «Новосибирское время»
Популярное с сайта