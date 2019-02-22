Кому выгоден рост экспорта?

Дмитрий Сердцев, журналист:

— На прошлой неделе появилась новость о том, что, оказывается, почти половина рыбных палочек в американских школьных столовых делается из российского минтая (переработанного в Китае). Но радости такое «завоевание» американского рынка не вызывает. Мы не стимулируем потребление рыбы в России, а вывозим ее, да и другую продукцию сельского хозяйства, за рубеж.

В 2017 году Россия отправила за границу продовольствия на $21 млрд, в 2018 — почти на $26 млрд. Президент своим указом поставил задачу к 2024 году увеличить экспорт продовольствия до $45 млрд в год. В целом же экспорт несырьевых неэнергетических товаров должен возрасти до $250 млрд в год. Создание экспортно-ориентированного сектора (прежде всего в обрабатывающей промышленности и АПК) заявлено как одна из национальных целей.

Кстати, что такое несырьевые неэнергетические товары? А это, в частности, медь, алюминий, платина, полуфабрикаты из железа и нелегированной стали, удобрения, лесоматериалы, пшеница. Все то, что и сейчас активно вывозится за рубеж. Кроме того, все это товары так называемого первого передела, то есть с невысокой степенью переработки.

Масштабные планы развития экспорта уже анонсируют региональные власти. Представитель правительства Московской области сообщал журналистам, что за пять лет Подмосковье планирует войти в тройку лидеров в России по объему экспорта сельскохозяйственной продукции. Алтайский край хочет в ближайшие шесть лет увеличить экспорт продовольствия почти в три раза.

На днях губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что наш регион стремится войти в десятку крупнейших экспортеров страны (сейчас на 28 месте). А несколькими неделями ранее руководитель регионального минсельхоза Евгений Лещенко сообщил об избытке в Новосибирской области яиц, свинины и мяса птицы. «Нам нужно рассматривать варианты выхода на международные рынки с этими видами продукции», — считает министр. Предприниматели поддерживают. Вот одна из последних новостей — четверть произведенной свинины планирует поставлять на экспорт комплекс «Кудряшовский». А птицефабрика из Кольцово уже вошла в тройку российских экспортеров пищевого яйца по итогам 2018 года (поставляет в Монголию, республики Средней Азии, в планах Китай и Вьетнам).

Больше половины экспорта из Новосибирской области — несырьевые товары, отмечает Травников. Но стоит обратить внимание и на изменение структуры экспорта. Если еще в 2016 году на машины, транспортные средства и оборудование приходилось 55,6%, то, по данным за январь-сентябрь 2017, — всего 31%. Как сообщает InfoPro54.ru, по итогам 2018 года в структуре экспорта региона продукция машиностроения занимает 30%.

Что подталкивает отечественные компании к вывозу продукции за рубеж? Если посмотреть на экспорт пшеницы, то главная причина — упадок животноводства. Коров вырезали, не для кого делать комбикорм — вот внутри страны спрос на зерно и упал. Еще в 2017 году сибирские аграрии столкнулись с нехваткой вагонов для вывоза зерна за границу.

Выловленную в российских морях рыбу тоже выгоднее отправлять на экспорт. Почему так происходит в эфире РБК на примере поставок минтая объяснил глава Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев: «Экспортер возвращает себе НДС, он имеет другие экономические преференции, он не имеет административных проблем в иностранных портах при разгрузке этой рыбы, он получает тут же оплату за поставленную продукцию — собственно, все, чего он не имеет на внутреннем рынке».

Пока российский минтай покоряет Америку, половина потребителей в нашей стране покупает рыбу не чаще одного раза в месяц. «Среднедушевое потребление рыбы в России необходимо увеличивать на 30-40%», — говорит в интервью «Российской газете» исполнительный директор НО «Рыбный союз» Сергей Гудков.

Вот данные Росстата о том, как изменилось потребление основных продуктов питания в Российской Федерации с 1990 по 2017 годы. Резко уменьшилось потребление молока и молочных продуктов: в 1990 году — 387 кг (здесь и далее — на душу населения в год), 2017 — 231 кг. Меньше стали есть сахара (1990 — 47 кг, 2017 — 39 кг) и яиц (297 и 279 штук, соответственно). Немного снизилось потребление хлеба и макаронных изделий (в 1990 году — 120 кг, в 2017 — 117 кг). В то же время увеличилось потребление овощей и фруктов.

Та же Новосибирская область и в советские годы производила яиц намного больше, чем необходимо ее жителям. Построенные здесь крупнейшие птицефабрики обеспечивали своей продукцией и соседние области, и Север, и Дальний Восток. А если сейчас наши соотечественники потребляют яиц меньше, то дело, наверное, не в том, что им яйца разонравились, а просто люди стали беднее.

Может, вместо стимулирования экспорта нам стоит развивать свой внутренний общероссийский рынок? Пусть он поглощает больше отечественных товаров.

Тем более что рост экспорта приносит экономике не только плюсы, но и минусы. Например, в сезоне 2016-2017 российские заводы по производству подсолнечного масла столкнулись с нехваткой сырья. Несмотря на рекордный урожай подсолнечника, на внутреннем рынке он оказался в дефиците потому, что сырье активно вывозилось из страны на экспорт, прежде всего в Турцию.

А к чему привело превращение минтая в экспортный продукт? Внутренние цены на него теперь зависят от спроса в Китае и Европе. Спрос растет — увеличиваются и цены. За год, с августа 2017 по август 2018, внутрироссийские оптовые цены на минтай увеличились на 25%. И как, скажите, увеличить потребление рыбы, если она быстро дорожает?

Наверное, немалую роль в стимулировании внутреннего рынка сыграла бы борьба с бедностью, увеличение доходов граждан.

Кстати, еще одна национальная цель из майского указа президента — к 2024 году снизить в два раза уровень бедности. Как думаете, какую цель достигнем быстрее?

Источник «Новосибирское время»