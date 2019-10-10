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Более 4 тысяч учеников побывали на уроках электробезопасности АО «РЭС» с начала учебного года

  • 10/10/2019, 11:13
Акционерным обществом «Региональные электрические сети» на территории Новосибирской области на протяжении нескольких лет осуществляется реализация масштабной программы целевых мероприятий по профилактике электротравматизма среди населения.

При этом наиболее пристальное внимание специалисты АО «РЭС» уделяют вопросам детской электробезопасности, ведь именно в детском и подростковом возрасте закладываются азы безопасного поведения вблизи энергообъектов, а также правильного и безопасного обращения с электричеством в быту.

С наступлением нового учебного года энергетики возобновили активную профилактическую работу в тесном взаимодействии с администрациями и преподавателями образовательных учреждений.

Только за сентябрь 2019 года специалисты АО «РЭС» побывали почти в 100 учебных заведениях, расположенных в областном центре и районах Новосибирской области. Занятия по профилактике электротравматизма посетили более 4 тысяч учащихся. Всего за 9 месяцев проведено 525 уроков электробезопасности, на которых побывало более 21 тысячи детей и подростков.

В процессе занятий специалисты сетевой компании рассказывают об опасности электрического тока, демонстрируют предупреждающие знаки и таблички по электробезопасности, разъясняют правила обращения с электричеством в быту и напоминают о недопустимости игр вблизи любых электроустановок.

Профилактические мероприятия не ограничиваются проведением уроков и классных часов. Специалистами АО «РЭС» организовываются выездные лекции и экскурсии на объекты электросетевого хозяйства, участие в тематических праздничных мероприятиях, будь то День защиты детей или открытие Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Для повышения эффективности профилактической работы энергетики используют целый комплекс раздаточных материалов – красочные листовки-комиксы, буклеты и плакаты, которые распространяются на каждом мероприятии, привлекая внимание подрастающего поколения. В новом учебном году специалисты АО «РЭС» «вооружились» новыми инструментами – ребятам показывают тематические мультфильмы, в которых наглядно демонстрируются основные правила электробезопасности, а яркие образы героев помогают лучше запомнить эти правила. Кроме того, в «копилку» раздаточных материалов для профилактической работы с подрастающим поколением добавились листовки с актуальными советами по энергосбережению.

Стоит отметить, что все материалы наглядной агитации размещаются на официальном сайте Общества в свободном доступе для обеспечения возможности дистанционного ознакомления, скачивания и использования в профилактических целях всеми желающими – педагогами, воспитателями и родителями, вовлечение которых в профилактику детского электротравматизма имеет большое значение. Ведь именно взрослые обязаны рассказать детям о самых элементарных правилах обращения с электричеством.

Со своей стороны, АО «РЭС» продолжит активную реализацию целевой программы – всего на 2019 год запланировано проведение более 800 уроков электробезопасности.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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