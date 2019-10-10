Более 4 тысяч учеников побывали на уроках электробезопасности АО «РЭС» с начала учебного года

При этом наиболее пристальное внимание специалисты АО «РЭС» уделяют вопросам детской электробезопасности, ведь именно в детском и подростковом возрасте закладываются азы безопасного поведения вблизи энергообъектов, а также правильного и безопасного обращения с электричеством в быту.

С наступлением нового учебного года энергетики возобновили активную профилактическую работу в тесном взаимодействии с администрациями и преподавателями образовательных учреждений.

Только за сентябрь 2019 года специалисты АО «РЭС» побывали почти в 100 учебных заведениях, расположенных в областном центре и районах Новосибирской области. Занятия по профилактике электротравматизма посетили более 4 тысяч учащихся. Всего за 9 месяцев проведено 525 уроков электробезопасности, на которых побывало более 21 тысячи детей и подростков.

В процессе занятий специалисты сетевой компании рассказывают об опасности электрического тока, демонстрируют предупреждающие знаки и таблички по электробезопасности, разъясняют правила обращения с электричеством в быту и напоминают о недопустимости игр вблизи любых электроустановок.

Профилактические мероприятия не ограничиваются проведением уроков и классных часов. Специалистами АО «РЭС» организовываются выездные лекции и экскурсии на объекты электросетевого хозяйства, участие в тематических праздничных мероприятиях, будь то День защиты детей или открытие Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии #ВместеЯрче.

Для повышения эффективности профилактической работы энергетики используют целый комплекс раздаточных материалов – красочные листовки-комиксы, буклеты и плакаты, которые распространяются на каждом мероприятии, привлекая внимание подрастающего поколения. В новом учебном году специалисты АО «РЭС» «вооружились» новыми инструментами – ребятам показывают тематические мультфильмы, в которых наглядно демонстрируются основные правила электробезопасности, а яркие образы героев помогают лучше запомнить эти правила. Кроме того, в «копилку» раздаточных материалов для профилактической работы с подрастающим поколением добавились листовки с актуальными советами по энергосбережению.

Стоит отметить, что все материалы наглядной агитации размещаются на официальном сайте Общества в свободном доступе для обеспечения возможности дистанционного ознакомления, скачивания и использования в профилактических целях всеми желающими – педагогами, воспитателями и родителями, вовлечение которых в профилактику детского электротравматизма имеет большое значение. Ведь именно взрослые обязаны рассказать детям о самых элементарных правилах обращения с электричеством.

Со своей стороны, АО «РЭС» продолжит активную реализацию целевой программы – всего на 2019 год запланировано проведение более 800 уроков электробезопасности.

Фото предоставлено пресс-службой компании