Табун лошадей не выпустили таможенники из Новосибирской области

Новосибирские таможенники не выпустили табун лошадей из Новосибирской области в Казахстан. Вывести 38 благородных животных попытался экс-бизнесмен.

Грузовик с парнокопытными пленниками на пункте пропуска «Павловка» в Карасукском районе остановили сотрудники пограничного УФСБ.

— Проверка сопроводительных документов показала, что отправитель исключен из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей и прекратил свою деятельность еще в 2016 году. Таможенники приняли решение о запрете вывоза товара в Казахстан, — говорится в сообщении Сибирского таможенного управления.

Автомобиль вместе с лошадьми развернули и отправили обратно на территорию России.

В ведомстве отметили, что с начала 2024 года на границе с Новосибирской областью было пресечено 9 подобных случаев — отправителям вернули 224 лошади.

Ранее редакция сообщала о том, что 13 морских кораллов общим весом 154 грамма обнаружили таможенники поста аэропорт Толмачёво при контроле багажа. Их везла из Хургады в качестве сувениров 52-летняя жительница Томской области.