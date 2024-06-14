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13 кораллов из Египта обнаружили таможенники в багаже в Новосибирске

  • 14/06/2024, 10:08
Автор: Оксана Мочалова
13 кораллов из Египта обнаружили таможенники в багаже в Новосибирске
Их пыталась провести в качестве сувениров жительница Томской области.

13 фрагментов морских кораллов общим весом 154 грамма обнаружили таможенники поста Аэропорт Толмачёво при контроле багажа. Их везла из Хургады в качестве сувениров 52-летняя жительница Томской области.

— Ввезти из Египта 13 фрагментов кораллов в качестве сувениров пыталась 52-летняя жительница Томской области. Женщина проследовала по «зеленому коридору», заявив тем самым об отсутствии у неё товаров для декларирования, — рассказали в Сибирском таможенном управлении.

По словам женщины, она не знала, что такие предметы могут попадать под действие Конвенции о международной торговле находящимися под угрозой исчезновения видами дикой фауны и флоры (СИТЕС).

— Изъятые кораллы направлены на экспертизу, после проведения которой будет принято процессуальное решение, — добавили в ведомстве.

С начала 2024 года сотрудники таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни выявили 17 фактов незаконного ввоза кораллов, находящихся под защитой Конвенции СИТЕС. Так, в апреле 41-летний житель Новосибирска решил в память об отдыхе в Пхукете (Тайланд) привезти 19 фрагментов морских кораллов, которые он собрал на пляже. Турист был задержан сотрудниками таможенного поста Аэропорт Толмачёво Новосибирской таможни при контроле багажа.

Ранее редакция сообщала, что оптические прицелы обнаружили таможенники в посылке в Новосибирске. Их контрабандные поставки в США организовал житель Кемеровской области.

Источник фото: freepik.com, автор- bedneyimages

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирская область

Теги : туризм таможня Кораллы


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