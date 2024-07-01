С 1 июля банки перестали выдавать кредиты на покупку жилья под 8% годовых

Готов ли муниципалитет, департамент строительства Новосибирска к отмене льготной ипотеки? С этим вопросом к профильному департаменту на внеочередной сессии горсовета обратился депутат Александр Бурмистров.

— Сегодня 1 июля завершается действие целого ряда федеральных льготных ипотечных программ. Как вы оцениваете устойчивость строительных компаний с высокой долей непроданных квартир? Обращаю ваше внимание, что тепличные условиях массовой ипотеки закончились, — подчеркнул Бурмистров. — Как это повлияет на градостроительное планирование в Новосибирске? И как вы оцениваете последствия для отрасли от снижения спроса?

Депутат также поинтересовался у департамента строительства, стоит ли ждать банкротств на строительном рынке и кто из застройщиков находится в зоне риска.

Заместитель мэра города Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев отметил, что строительная отрасль города ежегодно сталкивается с какими-либо трудностями, связанными с пандемией, переходом на эскроу-счета и т.д.

— Я считаю, что сегодняшний состав строителей Новосибирска в силах справиться с новой повесткой, — подчеркнул чиновник. — У нас уже была ситуация, когда правительство Российской Федерации за два месяца подготовило необходимые документы, чтобы снять напряжение на строительном рынке. Думаю, если будет необходимость, ситуация повторится.

Кондратьев подчеркнул, что ни по одному проекту, который сейчас реализуется в Новосибирске, нет проблем.

— У банков нет проблем с графиком продаж в объектах строительных компаний, которые они финансируют. Посмотрим, что покажет третий квартал, но предпосылок для появления сложностей с сегодняшним составом игроков строительного комплекса нет никаких, — заявил Алексей Кондратьев.

По данным Единой информационной системы ДОМ.РФ, в июле 2022 года в Новосибирской области насчитывались 67 проблемных домов суммарной площадью 495 тысяч кв. м. К 24.06.2024 года число домов сократилось до 8, а их суммарная площадь до 82 тысяч кв. м, отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. В общем объеме индустриального строительства региона доля долгостроев сейчас составляет 2,2%, а два года назад была 15,9%, в среднем по РФ она ниже — 1,5%.

При этом эксперт не исключает, что в городе могут появиться новые долгострои.

— Как показывает собственный мониторинг за последние 20 лет, динамика числа проблемных объектов, обратно пропорциональна росту объемов продаж, — комментирует Николаев. — Правительство РФ приняло ПРЕВЕНТИВНЫЕ меры для спасения застройщиков, освободив их от неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства за период с 22.03.2024 по 31.12.2024, постановлением №326 от 18.03.2024 года. Но это поможет далеко не всем, поэтому покупателям придется обратить внимание на этот критерий при выборе новостройки.

По данным аналитика, суммарные остатки непроданных квартир в стройке и сданных домах в Новосибирской агломерации на данный момент составляют 65-67 тысяч штук.

Ранее редакция сообщала о том, что в июле-августе продажи новостроек в Новосибирске могут упасть до 50%.