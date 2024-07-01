Рекламодателям

С 1 июля банки перестали выдавать кредиты на покупку жилья под 8% годовых

  • 01/07/2024, 13:41
Автор: Юлия Данилова
С 1 июля банки перестали выдавать кредиты на покупку жилья под 8% годовых
Алексей Кондратьев рассказал о том, что ждет застройщиков Новосибирска после отмены льготной ипотеки.

Готов ли муниципалитет, департамент строительства Новосибирска к отмене льготной ипотеки? С этим вопросом к профильному департаменту на внеочередной сессии горсовета обратился депутат Александр Бурмистров.

— Сегодня 1 июля завершается действие целого ряда федеральных льготных ипотечных программ. Как вы оцениваете устойчивость строительных компаний с высокой долей непроданных квартир? Обращаю ваше внимание, что тепличные условиях массовой ипотеки закончились, — подчеркнул Бурмистров. — Как это повлияет на градостроительное планирование в Новосибирске? И как вы оцениваете последствия для отрасли от снижения спроса?

Депутат также поинтересовался у департамента строительства, стоит ли ждать банкротств на строительном рынке и кто из застройщиков находится в зоне риска.

Заместитель мэра города Новосибирска, начальник департамента строительства и архитектуры мэрии города Алексей Кондратьев отметил, что строительная отрасль города ежегодно сталкивается с какими-либо трудностями, связанными с пандемией, переходом на эскроу-счета и т.д.

— Я считаю, что сегодняшний состав строителей Новосибирска в силах справиться с новой повесткой, — подчеркнул чиновник. — У нас уже была ситуация, когда правительство Российской Федерации за два месяца подготовило необходимые документы, чтобы снять напряжение на строительном рынке. Думаю, если будет необходимость, ситуация повторится.

Кондратьев подчеркнул, что ни по одному проекту, который сейчас реализуется в Новосибирске, нет проблем.

— У банков нет проблем с графиком продаж в объектах строительных компаний, которые они финансируют. Посмотрим, что покажет третий квартал, но предпосылок для появления сложностей с сегодняшним составом игроков строительного комплекса нет никаких, — заявил Алексей Кондратьев.

Доступность «семейной ипотеки» для новосибирцев после 1 июля оценили эксперты

Доступность «семейной ипотеки» для новосибирцев после 1 июля оценили эксперты

По данным Единой информационной системы ДОМ.РФ, в июле 2022 года в Новосибирской области насчитывались 67 проблемных домов суммарной площадью 495 тысяч кв. м. К 24.06.2024 года число домов сократилось до 8, а их суммарная площадь до 82 тысяч кв. м, отмечает независимый аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. В общем объеме индустриального строительства региона доля долгостроев сейчас составляет 2,2%, а два года назад была 15,9%, в среднем по РФ она ниже — 1,5%.

При этом эксперт не исключает, что в городе могут появиться новые долгострои.

— Как показывает собственный мониторинг за последние 20 лет, динамика числа проблемных объектов, обратно пропорциональна росту объемов продаж, — комментирует Николаев. — Правительство РФ приняло ПРЕВЕНТИВНЫЕ меры для спасения застройщиков, освободив их от неустойки за нарушение срока передачи объекта долевого строительства за период с 22.03.2024 по 31.12.2024, постановлением №326 от 18.03.2024 года. Но это поможет далеко не всем, поэтому покупателям придется обратить внимание на этот критерий при выборе новостройки.

По данным аналитика, суммарные остатки непроданных квартир в стройке и сданных домах в Новосибирской агломерации на данный момент составляют 65-67 тысяч штук.

Ранее редакция сообщала о том, что в июле-августе продажи новостроек в Новосибирске могут упасть до 50%.

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

162

Рубрики : Власть Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : Отмена льготной ипотеки новостройки Новосибирска


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9yЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA1ЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: Реклама. Рекламодатель ООО УК «Согласие»

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYEKЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYA3ЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMYJmЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneLs1ucMY9wЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Светозар Дарнев: Мне хотелось бы создать в Светлом мини-мэрию

Чтобы жители принимали участие в управлении территорией и «болели» за ее развитие.
Все материалы
Город для людей
медиапроект «ОПОРА — ЗА»
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Гиены из Ленинграда приехали в Новосибирск
1/07/24 16:00
Общество
На хозяина «резиновой» квартиры с мигрантами завели уголовное дело под Новосибирском
1/07/24 15:39
Право&Порядок
В Новосибирске зафиксирован высокий рост спроса в сфере грузоперевозок
1/07/24 15:10
Бизнес Транспорт
Экс-главу сельсовета подозревают в особо крупном мошенничестве
1/07/24 15:02
Право&Порядок
В Новосибирске рухнула телевышка станции «Мир»
1/07/24 14:25
Общество
В трех районах Новосибирска будет отключена горячая вода
1/07/24 14:23
Город
Губернатор Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона
1/07/24 14:22
Власть
Табун лошадей не выпустили таможенники из Новосибирской области
1/07/24 14:05
Право&Порядок
С 1 июля банки перестали выдавать кредиты на покупку жилья под 8% годовых
1/07/24 13:41
Бизнес Власть Недвижимость
Пенсионер утонул в озере Жемчужина Сибири в Новосибирске
1/07/24 13:26
Происшествия
На смену палящему солнцу и аномальной жаре в Новосибирскую область придут дожди
1/07/24 13:03
Общество
«Динал»: наставничество и внимание к сотрудникам — основа конкурентоспособности предприятия
1/07/24 13:01
Бизнес Промышленность
Купюру в сто рублей продают за миллион в Новосибирске
1/07/24 12:53
Общество
Уточнена трасса для «Южного транзита» в Новосибирске
1/07/24 12:20
Власть Общество
Число мигрантов, прибывших в Новосибирскую область, сократилось
1/07/24 12:08
Общество
Около Сибирь-Арены построят пожарное депо и вертолетную площадку
1/07/24 12:04
Власть Общество
Опасное здание в Новосибирске снесли после вмешательства приставов
1/07/24 11:49
Право&Порядок
Территорию городского пляжа вернут Новосибирску
1/07/24 11:37
Власть Город Общество
Прокуратура отменила рост тарифов на тепло в Новосибирске
1/07/24 11:26
Право&Порядок
Печальная статистика: за неделю в Новосибирской области утонул 21 человек
1/07/24 11:07
Происшествия
Популярное
Воспитательницу, которая заразила девять детей туберкулезом, отдали под суд
21/06/24 16:43
Почти 200 человек госпитализированы с подозрением на ботулизм в России
18/06/24 14:24
Черная Фасоля ищет дом
10/06/24 12:13
Пушистая красавица с доверчивым взглядом ищет дом!
28/05/24 13:53
Ночью в музеях города посетители смогут увидеть НЕреальный Новосибирск
17/05/24 9:00
Культура
Магнитная буря ожидается в ночь на 6 мая в Новосибирской области
5/05/24 10:30
Общество
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными
1/07/24 10:37
Жители Новосибирской области чаще всего ходят по ДМС на физиотерапию, а Тувы — к терапевту
27/06/24 16:28
Банк Уралсиб в третий раз стал победителем конкурса «Новосибирская марка»
27/06/24 9:00
«Россети Новосибирск» повысили надежность сельских электросетей в 4 районах Новосибирской области
26/06/24 9:00
Как оформить кредит без залога по программе с господдержкой для МСП
26/06/24 7:00
«Россети Новосибирск» активно участвуют в реализации региональной программы строительства льготного жилья
25/06/24 10:52

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Июль 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Июн    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска