«Тайм-аут» в Красном факеле

На Большой сцене идут репетиции постановки Петра Шерешевского «Тайм-аут» по пьесе Марины Крапивиной. Премьера запланирована на 27 и 28 марта.

Марина Крапивина – известный современный драматург, финалист многих драматургических конкурсов и театральных фестивалей: ЛЮБИМОВКА, «Евразия», «Текстура», «Золотая Маска», «Свободный театр» и других. В центре пьесы «Тайм-аут» – социальный работник Людмила, пытающаяся наладить свою жизнь, почувствовать себя любимой, нужной, однако постоянно наталкивающаяся на суровые обстоятельства внешнего мира.

Довольно бытовую, хотя в финале явно отсылающую к скандинаво-германской мифологии, пьесу Петр Шерешевский превращает отчасти в фантасмагорию, отчасти в кино. В спектакле многое будет построено на видео, зритель вслед за камерой отправится в путешествие по лабиринту сценического супермаркета, сочиненного художниками Александром Моховым и Марией Луккой. «В спектакле планируется несколько способов существования, – поясняет Петр Шерешевский. – Кто-то играет “живых людей”, у кого-то более театральная игровая природа. Вперемежку с кинореализмом будет возникать “безумный” концерт, и артисты запоют в оперной манере».

Большинство арий досталось актрисе Владиславе Франк, исполняющей роль начальницы отдела соцобеспечения Риммы Ляшко, но тем не менее в работе над музыкальными композициями задействованы все актеры, под руководством композитора Ника (Ванечки) Тихонова создавшие целый ансамбль.

В спектакле «Тайм-аут» в основном заняты актеры, уже работавшие с Петром Шерешевским в предыдущих его постановках. Центральную роль – Людмилы – репетирует Ирина Кривонос, игравшая и в «Утиной охоте», и в «Последней любви Дон Жуана», и в «Человек, животное, добродетель». «Если уже есть история взаимоотношений, если в работе с тем или иным артистом возникло взаимопонимание, то этот творческий диалог хочется продолжить», – прокомментировал свой выбор режиссер.

Премьера фантазии «Тайм-аут» намечена на 27 и 28 марта, билеты уже в продаже.

Режиссер – Петр Шерешевский

Художники: Александр Мохов, Мария Лукка

Композитор – Ник (Ванечка) Тихонов

Художник по свету – Стас Свистунович

«Спокойно, Люда, спокойно! У тебя все хорошо, у тебя все замечательно. Твоя жизнь наполнена смыслом, у тебя полезная работа, ты выглядишь очень хорошо, у тебя стройные лодыжки и тонкие запястья, у тебя много друзей, тебя уважают на работе, ты любишь лучшего в мире мужчину и ты любима! (небольшая пауза) Наверное».

Людмила – социальный работник, чуть за 40, живет с дочерью-студенткой, мечтает о любви, бежит по кругу, устает, задыхается, бежит по кругу, очаровывается, разочаровывается, бежит по кругу, ругается, кричит, практикует аффирмации. Бежит по кругу.

Как и все мы, Людмила пытается найти счастье в этом мире, но мир так легко не поддастся – он отправит в занимательное путешествие, заведет в лабиринт, перенесет в Зазеркалье. И даже если захочется взять тайм-аут, это не будет зависеть от тебя – такого большого и одновременно маленького перед лицом судьбы.

Режиссер Петр Шерешевский предлагает погрузиться в жизнь как сон – полуреальное, полуфантасмагорическое бытие главной героини, населенное дивными персонажами.

В спектакле заняты: Ирина Кривонос, народная артистка России Галина Алехина, Владислава Франк, Олег Майборода, Юрий Дроздов, Александр Дроздов, Денис Ганин, Юлия Новикова, Луиза Русанова, Денис Франк.