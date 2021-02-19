Специалисты Федерального центра компетенций придут на площадку ООО «Рыбный хит»

ООО «Рыбный хит» вошло в число участников национального проекта «Производительность труда» и стало первым российским предприятием, которому будет оказана поддержка экспертов Федерального центра компетенций в течение 12 месяцев, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Главный федеральный инспектор по Новосибирской области Юрий Семенов 19 февраля в ходе ознакомительной экскурсии высоко оценил выстроенные производственный и бизнес-процессы новосибирского предприятия, а также возможности роста производительности и конкурентоспособности продукции ООО «Рыбный хит» как на территории региона, так и в других субъектах Российской Федерации.

— Для предприятий участие в национальном проекте позволяет перейти на более высокую ступень производительности труда, а также создает комфортные условия для работников предприятия и роста их профессионального уровня. Опыт участия в нацпроекте региональных предприятий показывает, что компании заинтересованы в проекте. Имея ресурсы для развития и используя эффективные практики профессиональных экспертов Федерального центра компетенций, новосибирские кампании получают уникальную возможность в короткие сроки оптимизировать производственные процессы и выйти на новые, более высокие, показатели, — рассказала о реализации нацпроекта на территории региона первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

В 2021 году 35 предприятий Российской Федерации – участников нацпроекта получат расширенную поддержку со стороны экспертов. ООО «Рыбный хит» — первая компания, на площадке которой в течение 12 месяцев будут работать специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

Напомним, национальный проект «Производительность труда» в Новосибирской области реализуется с октября 2019 года. На сегодняшний день участниками проекта уже стали 33 предприятия Новосибирской области. К концу 2021 года в нацпроект войдут более 40 крупных и средних предприятий Новосибирской области. Команды предприятий-участников за счет средств федерального бюджета обучают сотрудников в программах Минэкономразвития России «Лидеры производительности» и «Акселератор экспортного роста». На местах также организовано обучение экспертами Федерального и Регионального центров компетенций: специалисты предприятий осваивают программы по повышению производительности труда, инструменты бережливого производства и кейсы по оптимизации конкретных производственных процессов.