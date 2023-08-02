Талантливые дети уехали из Новосибирска на Поезде героев

Участники всероссийской акции, организованной патриотическим проектом «Герои с нашего двора!» и РЖД, насыщенно проведут последний месяц летних каникул в незабываемом путешествии.

Чтобы попасть на этот необычный поезд ребята изрядно постарались. Все они призеры, медалисты различных спортивных состязаний, олимпиад, творческих конкурсов, а также кадеты и юнармейцы.

Поезд тронулся со станции Новосибирск-Главный в первый день августа. Юных пассажиров торжественно проводили губернатор Андрей Травников и министр образования региона Сергей Федорчук.

Ребят ждет увлекательное путешествие по маршруту Новосибирск – Омск – Тюмень – Екатеринбург – Уфа – Самара – Саратов – Волгоград. В каждом городе участников будет ждать насыщенная культурная программа: торжественная встреча на вокзале, экскурсии, посещение достопримечательностей и мест воинской славы, общение со сверстниками и лидерами общественного мнения. Также запланированы совместные спортивные зарядки с местными жителями, мастер-классы, концерты, флэшмобы и творческие номера от участников проекта, рассказали в Министерстве образования Новосибирской области.