Для электросамокатчиков введут штрафы за превышение скорости

За превышение скорости на электросамокатах и других средствах индивидуальной мобильности (СИМ), а также велосипедах могут начать наказывать штрафом до пяти тысяч рублей, пишет РИА Новости, ссылаясь на законопроект, подготовленный сенатором Совфеда Артемом Шейкиным, который планируется внести в Госдуму уже этой осенью.

Согласно документу, за превышение скорости на величину от пяти до 10 км/ч предлагается штрафовать на 800 руб, а при фиксации нарушения камерой — на 500 руб. Если водитель электросамоката или велосипеда превысит скорость более чем на 10, но до 15 км/ч, то его смогут оштрафовать на три тыс. руб, либо на 2,5 тыс. руб. в случае, если нарушение зафиксирует камера.

За превышение скорости от 15 до 20 км/ч штраф может составить четыре тыс. руб. Если велосипедист или владелец СИМ превысит установленную величину более чем 20 км/ч, то предполагается, что на него будет наложен административный штраф в размере пяти тыс. руб, а при фиксации его камерой — 4,5 тыс. руб.

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