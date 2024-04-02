Талисман новосибирского зоопарка Миша возвращается домой

Маскот новосибирского зоопарка Миша возвращается в свой родной дом.
― После трансфера в хоккейный клуб «Сибирь» наш маскот почувствовал, что не сможет без своих друзей в зоопарке, без прекрасных ежедневных прогулок по зеленым аллеям, ― говорится в сообщении зоопарка.
По сообщению пресс-службы, пообщавшись с руководством клуба, было принято решение о возвращении Снеговика на родную ему «Сибирь-Арену». Однако теперь уже талисманы будут ходить друг к другу в гости.
Ранее редакция сообщала о том, что ХК «Сибирь» рассталась со Снеговиком и нашла новый маскот.
Источник фото: ХК Сибирь (Новосибирская область) / Автор: пресс-служба
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