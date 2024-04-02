Родители забили тревогу из-за протечки крыши детского сада №35 в Новосибирске

Родители воспитанников детсада № 35 на улице Маяковского сомневаются в безопасности нахождения своих детей в здании.

― Крыша здания течёт, ― говорит автор поста в паблике «Моя Первомайка».

На фото можно увидеть разводы от воды на вентиляции и стене.

По словам автора поста, вода бежит в местах, где располагаются осветительные приборы и кабель-каналы. Это может стать причиной короткого замыкания с нежелательными последствиями. В детском саду № 35 корреспонденту infopro54 отказались комментировать протечку.

― Наши рабочие моменты — это только наши рабочие моменты, ― сказали в детском саду.

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