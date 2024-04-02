Родители забили тревогу из-за протечки крыши детского сада №35 в Новосибирске

Родители воспитанников детсада № 35 на улице Маяковского сомневаются в безопасности нахождения своих детей в здании.
― Крыша здания течёт, ― говорит автор поста в паблике «Моя Первомайка».
На фото можно увидеть разводы от воды на вентиляции и стене.
По словам автора поста, вода бежит в местах, где располагаются осветительные приборы и кабель-каналы. Это может стать причиной короткого замыкания с нежелательными последствиями. В детском саду № 35 корреспонденту infopro54 отказались комментировать протечку.
― Наши рабочие моменты — это только наши рабочие моменты, ― сказали в детском саду.
Ранее редакция сообщала о том, что после падения с крыши общежития НГТУ на женщину глыбы завели дело в Новосибирске.
Источник фото и видео:
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru