ХК «Сибирь» рассталась со Снеговиком и нашла новый маскот

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт со Снеговиком по соглашению сторон. Ледяной маскот отправился на пенсию.
― Новым талисманом нашей команды станет Миша из новосибирского зоопарка, – говорится в сообщении пресс-службы команды.
Новый талисман приехал на арену и осмотрел новое место. Новосибирцы начали высказываться из-за ситуации со сменой снеговика на медведя.
― Странное решение. Он хорош, но опыта маловато. А вот снеговика было бы неплохо переподписать, как игрока. Катание у него потрясающее.
― Крайне не согласен с выбором.
― Вы так не шутите, давайте.
Ранее редакция сообщала о том, что главным тренером ХК «Сибирь» станет Анвар Гатиятулин.
Источник фото: ХК «Сибирь» в Вконтакте / Автор — пресс-служба
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru