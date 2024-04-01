ХК «Сибирь» рассталась со Снеговиком и нашла новый маскот

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт со Снеговиком по соглашению сторон. Ледяной маскот отправился на пенсию.

― Новым талисманом нашей команды станет Миша из новосибирского зоопарка, – говорится в сообщении пресс-службы команды.

Новый талисман приехал на арену и осмотрел новое место. Новосибирцы начали высказываться из-за ситуации со сменой снеговика на медведя.

― Странное решение. Он хорош, но опыта маловато. А вот снеговика было бы неплохо переподписать, как игрока. Катание у него потрясающее.

― Крайне не согласен с выбором.

― Вы так не шутите, давайте.