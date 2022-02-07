Таможенники остановили незаконный вывоз из Сибири более 4 тыс тонн древесины

Почти 200 нарушений законодательства выявили мобильные группы Сибирского таможенного управления в 2021 году при проверках транспортных средств, перемещавших лесоматериалы через российскую границу. Общий вес древесины, которую пытались вывезти с нарушениями, составил 4,3 тысяч тонн, сообщила пресс-служба таможни.

Всего в 2021 году мобильные группы СТУ вблизи государственной границы проверили более 13 300 грузовиков с лесоматериалами. Больше всего нарушений при вывозе древесины выявила Алтайская таможня (82). Мобильные группы Омской таможни пресекли 67 нарушений, Новосибирской таможни — 46.

По итогам работы мобильных подразделений сибирские таможни и органы полиции по фактам незаконного перемещения стратегически важных ресурсов возбудили 8 уголовных дел (ст. 226.1 УК РФ). Кроме того, органы полиции, Росслесхоза, Россельхознадзора возбудили 125 дел об административных правонарушениях.

— С учетом специфики региона контроль лесоэкспорта — одна из приоритетных задач для Сибирского таможенного управления, — отметил заместитель начальника СТУ — начальник службы Фёдор Юшков. — Кроме мобильных групп, которые действуют совместно с правоохранительным блоком таможен и органами полиции, важным направлением работы подразделений таможенного контроля после выпуска товаров являются таможенные проверки деятельности лесоэкспортеров. Эта работа строится во взаимодействии с органами Федеральной налоговой службы и иными контролирующими органами.

По результатам камеральных проверок экспортеров леса в 2022 году доначислено таможенных платежей и пени на сумму 184,2 млн рублей — это в три раза больше доначислений 2020 года. По материалам проверок подразделений таможенного контроля после выпуска товаров возбуждено 19 уголовных дел и 45 дел об административных правонарушениях. Больше всего уголовных дел по материалам постконтроля лесоэкспортеров возбуждено Иркутской таможней (11 дел), Красноярской таможней возбуждено 6 уголовных дел и 2 дела — Кемеровской.