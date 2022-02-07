ТУАД начал проверку целесообразности установки дорожных знаков на дорогах области

До первого марта 2022 года Территориальное управление автомобильных дорог проведет ревизию временных дорожных знаков — «Ограничение максимальной скорости» и «Дорожные работы», сообщила пресс-служба управления.

— В ТУАД проверят целесообразность установки знаков в местах производства дорожных работ, их наличие и соответствие дорожным работам на откосах, обочинах, проезжей части, при установке барьерного ограждения или нанесении разметки — это все различные схемы со своей длинной рабочего участка, ограждающими устройствами и временными знаками, — пояснили в пресс-службе ТУАД. — Кураторы также проверят участки ремонта и строительства 2020-2021 годов — там данные временные дорожные знаки должны быть полностью демонтированы.

В оперативном управлении ТУАД находится сеть автодорог регионального и межмуниципального значения протяженностью 12, 7 тысяч км. Ежегодно в рамках ремонтных работ и работ по содержанию устанавливается и заменяется более 5 тысяч знаков. Сюда относятся постоянные и временные знаки, которые подрядчики устанавливают на период производства дорожных работ — «Ограничение максимальной скорости» и «Дорожные работы».

Напомним, ситуация с дорожными знаками обсуждалась на заседании рабочей группы по работе пассажирского транспорта и дорожно-строительной отрасли комитета по транспорту Законодательного собрания в конце января.

Зампред регионального парламента Валерий Ильенко отмечал, что на дорогах области и города Новосибирска необходимо навести порядок с дорожными знаками. По его словам, очень часто знак, ограничивающий скорость, был поставлен как первая реакция на появление очага аварийности, но потом, когда появился новый светофор или ограждение в этом месте и проблема, по сути, решена, знак почему-то остается.

— Знаки, установленные в начале ремонта дороги, по окончанию сразу не убирают. А если данный участок дороги в ремонте несколько лет, то водители вынуждены и зимой, когда работы не ведутся, соблюдать ограничение скорости на данном участке. Надо наводить порядок, — заявил Ильенко.

В качестве примера участники заседания привели знак, ограничивающий скорость движения на Октябрьской магистрали — 50 км/ч.

В итоге рабочая группа приняла решение поручить ГКУ ТУАД, ФКУ «Сибуправтодор» и мэрии Новосибирска до 1 марта провести ревизию дорожных знаков, чтобы убрать лишние с дорог.