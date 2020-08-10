Таможня требует подтверждения происхождения товаров

С целью снижения количества проводимых проверок, Новосибирская таможня напоминает участникам внешней торговли о требованиях, предъявляемых к подтверждению происхождения товаров, аналогичных тем, в отношении которых применяются меры защиты внутреннего рынка, сообщили в пресс-службе Новосибирской таможни.

Отмечается, что правила определения происхождения товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского экономического союза (Непреференциальные правила) утверждены решением Совета Евразийской экономической комиссии № 49 от 13 июля 2018 года.

— Согласно Непреференциальным правилам при ввозе товаров, аналогичных тем, в отношении которых применяются меры защиты внутреннего рынка, их происхождение должно быть обязательно подтверждено сертификатом о происхождении товара. Однако в случаях подтверждения соблюдения применяемых мер защиты внутреннего рынка или в случае, если общая таможенная стоимость товаров не превышает сумму, эквивалентную 150 долларам США, декларант вправе не предоставлять сертификат о происхождении товара. В таком случае происхождение товаров подтверждается декларацией о происхождении товаров, — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что Непреференциальные правила устанавливают требования к сертификату о происхождении товара, в том числе минимальный набор информации, которая должна быть отражена в сертификате.

— Для подтверждения происхождения товара в непреференциальных целях допускается применение сертификата о происхождении товара, используемого в преференциальной торговле (например, сертификат о происхождении товара формы «А»). В этом случае графа сертификата для служебных отметок должна содержать отметку «для непреференциальных целей», «for non-preferential purposes» или «а des fins non preferentielles», — отметили в Новосибирской таможне.

Однако в случаях, когда на декларируемые товары предусмотрено право на предоставление тарифных преференций и одновременно в отношении данной категории товаров установлены меры защиты внутреннего рынка, происхождение товаров подтверждается отдельно: для целей предоставления тарифных преференций – преференциальным сертификатом о происхождении товаров, для целей подтверждения мер защиты внутреннего рынка – непреференциальным сертификатом о происхождении товаров.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 6 статьи 314 ТК ЕАЭС если происхождение товаров считается неподтвержденным антидемпинговые пошлины исчисляются исходя из наибольших ставок антидемпинговых пошлин, установленных в отношении товара того же кода в соответствии с ТН ВЭД ЕАЭС и (или) наименования, если иное не установлено в соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014.

Фото предоставлено пресс-службой Новосибирской таможни