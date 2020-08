ВТБ Капитал Инвестиции и Группа М.Видео-Эльдорадо рассказали о перспективах роста непродовольственного ритейла

Состоялась совместная онлайн-конференция с Группой М.Видео-Эльдорадо. В ходе мероприятия представители Группы М.Видео-Эльдорадо ответили на вопросы о бизнесе компании, планах и перспективах, а также поделились своим взглядом на рынок розничных продаж. В ближайшее время ВТБ Капитал Инвестиции планируют провести онлайн-конференции с ММК, Газпромом и Mail.ru Group.

Диалог строился вокруг дальнейших перспектив роста компании и конкуренции. Следующий этап развития М.Видео-Эльдорадо связывает с моделью ONE RETAIL, которая отлично проявила себя в непростой период пандемии и связанных с ней ограничений. ONE RETAIL объединяет онлайн и магазины в единую платформу с удобным доступом со смартфона. Магазины при этом остаются важным источником роста, выполняют роль точки контакта с онлайн-покупателями, шоурума технологий, места хранения большой части стока. Было отмечено, что несмотря на все действовавшие в апреле-мае ограничения продажи группы вернулись к устойчивому росту уже во второй половине мая. По итогам первого полугодия рост продаж к прошлому году составил 7,6%, по итогам июля — +30%. Группа усилила лидирующие позиции на рынке и увеличила рыночную долю. При этом показатели рентабельности бизнеса соответствуют обозначенным ранее целевым значениям. Доля компании на рынке выросла с начала года до 27,6%. Онлайн-продажи увеличились вдвое, на них приходится уже порядка 60% выручки группы. Компания рассчитывает, что дальнейшими драйверами роста бизнеса станет развитие маркетплейса, которое позволит расширить ассортимент с 30 тыс. до 90 тыс. позиций, а также перезапуск товаров под собственными брендами (Hi и Novex).

Волнующим инвесторов вопросом в рамках конференции стали планируемые дивидендные выплаты компании.

— Группа с успехом прошла достаточно сложный путь трансформации. Оборот за три года вырос более чем вдвое, при этом выросла эффективность бизнеса. Мы выплатили дивиденды по итогам трансформации в 2019 году, и несмотря на сложное начало года и все ограничения, вызванные пандемией, результаты говорят, что компания его с успехом прошла, доказав эффективность бизнес-модели. М.Видео исторически имеет хорошую дивидендную историю, и компания нацелена на регулярные дивидендные выплаты. После раскрытия финансовых итогов за 1 полугодие 2020 года, запланированного на 24 августа, менеджмент и совет директоров могут вновь вернуться к вопросу о дивидендах, — ответили представители компании.

ВТБ Капитал Инвестиции активно развивают онлайн-коммуникации с инвесторами. В апреле были запущены еженедельные конференции в цифровом формате, в ходе которых любой желающий может задать вопрос о рынке ценных бумаг и получить ответ от команды аналитиков и экспертов ВТБ Капитал Инвестиции. В июне в дополнение к данному формату были запущены онлайн-диалоги с крупнейшими российскими эмитентами, в рамках которых вопросы можно адресовать напрямую представителям компаний. Такие мероприятия проходят еженедельно и собирают все большую аудиторию.

— Инвестиционные инструменты становятся все более интересными для населения в условиях снижения ставок по вкладам. Мы видим приток новых инвесторов и их интерес к получению информации о бизнесе компаний напрямую у их представителей. Стараемся его удовлетворить и развить возможности для таких коммуникаций. В онлайн-конференциях ВТБ Капитал Инвестиции приняло участие уже более 50 тысяч человек, — отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ (ПАО).

Фото: пресс-служба компании