«Танай» стал любимым горнолыжным курортом у новосибирцев

Tele2 проанализировал активность абонентов на 36 горнолыжных курортах с помощью технологий big data. Компания составила рейтинг курортов по объему потребления трафика и числу посетивших их клиентов Tele2.

В этом зимнем сезоне новосибирские абоненты Tele2 побывали на 36 главных курортах РФ, где суммарно потребили такой объем мобильного интернета, которого хватило бы для загрузки в Instagram 3,5 миллионов «историй» (stories). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года потребление интернета выросло в восемь раз. Всего новосибирские абоненты приняли и совершили два миллиона вызовов. Это в три раза больше, чем в прошлом году.

Согласно данным оператора, мобильной связью на горнолыжных курортах России воспользовались более сорока тысяч абонентов Tele2 из Новосибирска. Лидером зимнего сезона у новосибирских абонентов стал горнолыжный комплекс «Танай» − его посетило в 3,5 раза больше гостей, чем самый популярный в Сибири курорт «Шерегеш», который расположился на втором месте. Третью позицию по количеству гостей в сезоне 2018-2019 года занял горнолыжный курорт «Благодать» в Белокурихе.

В среднем абоненты Tele2 из Новосибирска проводили на горнолыжных курортах 3 дня: длительнее всего оказалось их пребывание на горнолыжных курортах «Шерегеш» и «Танай» − 4 дня. При этом мужчин среди посетителей горнолыжных курортов было больше, чем женщин – 56% против 44%. Однако женщины активнее мужчин делились впечатлениями в интернете − объем исходящего трафика оказался на треть больше, чем у мужчин. В части разговоров женщины также традиционно обошли мужчин – они говорили дольше в среднем на 70%.

В общей сложности клиенты Tele2 в России во время пребывания на главных горнолыжных курортах РФ скачали и отправили 4,84 Пб – против 0,52 Пб в прошлом сезоне. Таким образом, потребление интернет-трафика выросло почти в 9,3 раза. Список курортов по объему потребленного трафика возглавил сочинский «Роза Хутор», где клиенты Tele2 скачали и отправили 873 Тб. Посетители горнолыжного курорта «Снежинка» в Республике Бурятии израсходовали на 36% меньше терабайтов, что ставит его на второе место списка (556 Тб). Тверской парк «Яр» и «Квань» в Калужской области находятся на 3-м и 4-м месте с результатом 488 и 424 Тб соответственно. Замыкает пятерку лидеров горнолыжный курорт «Губаха» в Пермском крае – общий объем потребленного здесь трафика составляет 327 Тб.

Интересно, что популярные горнолыжные курорты Шерегеш (Кемеровская обл.) и «Бобровый лог» (Красноярский край) находятся на 8-м и 9-м месте рейтинга потребления мобильного интернета. В то же время «Абзаково» (Башкирия), «Танай» (Кемеровская обл.), «Игора» (Ленинградская обл.) и «Гора соболиная» (Иркутская обл.) заняли 12-е, 16-е, 21-е и 26-е места соответственно.

Средний возраст клиента Tele2, который проводил каникулы на горнолыжных курортах, – 39 лет. Самыми популярными месяцами для зимних поездок абонентов Tele2 стали январь и март, а наименьшее число посещений приходится на декабрь.

Фото предоставлено пресс-службой компании