Фейковая новость о застройке парка спровоцировала реальный протест

«Строительства в парке Кирова не будет. Находящийся на участке рядом с ним спортивный объект уничтожен не будет». Об этом представители ГК «Стрижи» сообщили на пресс-конференции. Поводом для ее проведения, по словам председателя совета директоров ГК «Стрижи» Ильи Полякова, стали фейковые новости о судьбе парка и его окрестностей. Эти фейки спровоцировали акцию протеста нескольких сотен общественников. На самом деле, как пояснили в «Стрижах», речь идет о том, чтобы надстроить над уже возведенным объектом один жилой дом переменной этажности. Для этого необходимо перезонировать территорию. Компания уже согласовала свой проект с местными общественниками — старшими по домам, заручившись их поддержкой.

— ООО «Аркетта Девелопмент» обратилось к нам за инвестициями, и после этого мы начали внимательно изучать участок, — рассказывает гендиректор ГК «Стрижи» Игорь Белокобыльский. — Мы, прежде чем начинать любые проекты, всегда взвешиваем юридическую составляющую и социальные последствия своих действий. Поэтому изучили перспективы участка. Для начала проинвестировали создание спортивно-оздоровительного комплекса площадью 1,4 тысяч кв. м: в объект вложено около 65 млн рублей, и он останется на этом месте. Уже есть оператор, который сейчас арендует цокольный этаж в ТЦ «Стрижи», где занимаются жители микрорайона.

По словам Белокобыльского, тщательно изучив перспективы участка, представители ГК пришли к выводу о его большем потенциале. На суд местной общественности был предложен проект жилого дома.

— Площадь этого дома — 10 тысяч кв. м, — рассказывает Белокобыльский. — Он будет выдержан в архитектуре сталинского ампира. Улица Котовского достаточно самобытна для Ленинского района, там доминирует архитектура 40-50-х годов. Наш проект предполагает 3-подъездное здание, два 8-этажных подъезда, один — 13-этажный.

Помимо строительства, ГК «Стрижи» взяла на себя и социальные обязательства. Они касаются реконструкции сквера Гагарина и входной группы в парк Кирова. Эти работы предполагается вести параллельно со строительными.

— После того как успешно прошли слушания, мы столкнулись с непонятной позицией председателя комиссии по градостроительству горсовета Новосибирска Дмитрия Дамаева, — рассказывает Илья Поляков. — Он проявил какую-то недетскую активность, и в прессе от его имени появились сообщения о том, что ГК «Стрижи» собирается строить три 20-этажных дома. Также проскальзывала информация, что эти дома будут строиться в самом парке Кирова.

Эти факты, по словам руководителей ГК «Стрижи», озвученные как депутатом, так и тиражируемые неофициально, и привели к акции протеста с участием нескольких сотен человек.

— Поводом послужило несогласие жителей с тем, чтобы вместо спортивного центра появились три многоэтажки, — рассказала в комментарии редакции участница акции Ольга Забалуева.

По словам собеседницы издания, к такому выводу люди пришли на основании списка объектов, подлежащих перезонированию. Этот список предстоит рассмотреть и утвердить апрельской сессии горсовета Новосибирска. А перед сессией он должен пройти через комиссии горсовета по градостроительству и по муниципальной собственности.

Информация о «трех многоэтажках» и застройке парка продолжала тиражироваться и на протестной акции.

— Людей спрашивали: «Вы хотите три 20-этажных дома в парке Кирова? Вы хотите, чтобы сносили зеленые насаждения?» Люди, конечно, говорили: «Нет, не хотим», — говорит Илья Поляков.

Данный факт подтвердил на своей пресс-конференции и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

— Вопрос не касается территории парка, — заявил глава города. — Но я получил документы с данного протестного мероприятия, где под «шапкой» сказано: «Запретить застройку парка Кирова!». Это (Застройка парка. — Ред.) и так запрещено. Нет такой практики, чтобы шла какая-то застройка в парке или сквере. В данном случае сама постановка вопроса носит искаженный характер. Новосибирцы, которые, конечно, отстаивают свое право на зеленые зоны, видимо, были введены в заблуждение. Далее. Есть законодательство РФ, в рамках которого я работаю как мэр. Есть собственник участка. Он имеет право на определенные действия, и в рамках законодательства эти действия совершает.

Информацию о возможном строительстве в парке опровергает и депутат закобрания Роман Яковлев, на территории округа которого находится парк.

— Перед мероприятием вместе с соседями мы обошли парк, никаких признаков строительства нет и, убежден, не будет, — сообщает Яковлев на своей странице в соцсети. — Есть вопрос по участку, расположенному рядом с садом Кирова (документально там спортивный объект). По этому вопросу сделал запрос юристам, жду информацию. Я всегда был и остаюсь противником точечной застройки, всегда стою на защите интересов жителей.

Редакция обратилась за комментарием к председателю комиссии горсовета по градостроительству Дмитрию Дамаеву.

— Земельный участок, сформированный на границе с парком, вначале был предназначен под спорт, — сообщил Дамаев. — Но спортивный объект был введен фиктивный. Более того, он не соответствует схеме, которую предоставил застройщик. Этот объект будет разобран. В проекте указаны три секции жилого дома — две 9-этажные и одна 13-этажная. Объясню, откуда появилась информация о том, что там будут 18-этажки и 25-этажки. Поскольку все застройщики стремятся получить больше «квадратов», соответственно будут стремиться плотнее застроить. Это пока инсинуация на основе расчетов, которые мне показали общественники. Они взяли плотность участка, умножили на коэффициент 2,5 и получили около 20 тысяч кв. м жилья вместо декларируемых сейчас 10 тысяч кв. м. Если они задекларируют и выполнят 10 тысяч, это хорошо, время покажет, кто прав.

По словам депутата, немало вопросов вызывает и уже возведенный спортивный объект.

— Когда после длительных моих просьб и вмешательства заместителя мэра, начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Алексея Кондратьева довелось увидеть проект, возникло еще больше вопросов. Вместо 1,4 тысяч кв. м спортивных площадей предполагается, что на первом этаже будут разрозненные комнатушки. И это на полном серьезе преподносится комиссии как зал многофункционального многоборья в 24 кв. м, зал для танцев — 30 кв. м. Я разговаривал с Кондратьевым, он тоже говорит, что раз декларируете площадь в 1,4 тысяч «квадратов», покажите, что это будут реальные спортивные объекты, — говорит Дамаев.

По словам собеседника издания, комиссия по градостроительству неоднократно инициировала встречу с застройщиком для прояснения этих и ряда других вопросов. Однако представители последнего эти встречи игнорируют и на заседания комиссии не являются. Как было сказано, депутатам необходимо вначале на комиссии, а затем на сессии утвердить список из 216 участков, подлежащих перезонированию. По мнению председателя комиссии горсовета, из-за одного спорного объекта может быть отказано остальным 215. Этот вопрос вновь будет поднят на градостроительной комиссии.

Игорь Белокобыльский заявляет: утверждение Дмитрия Дамаева, что спортивный объект, расположенный рядом с садом Кирова, является фиктивным, не вписывается в схему, которую предоставил застройщик, и будет разобран — фейк.

— Это капитальный спортивный объект площадью 1400 кв. м. Он получил разрешение на строительство, он возведен и получил акт ввода в эксплуатацию, который подписали чиновники, отвечающие за подпись своей карьерой. Какой здравомыслящий инвестор будет сносить капитальный объект, в который вложено 65 млн рублей? — пояснил Белокобыльский в разговоре с корреспондентом InfoPro54. — Я неоднократно приглашал всех желающих посетить наш спортивный объект, чтобы на месте лично ознакомиться с ситуацией. Оператором спорткомплекса будет компания, развивающая такие направления, как йога, единоборства, танцы, кросс-фит, тренажеры. Для всех нужны отдельные залы, так как совместно эти тренировки проводить невозможно. Плюс для обеспечения работы спорткомплекса нужны раздевалки, душевые, ресепшен, тренерские, клининговые комнаты и т.д.

По мнению директора ГК «Стрижи», «большое количество голословных утверждений председателя комиссии по градостроительству могут показаться убедительными для неискушенного человека, но все это фейк». Игорь Белокобыльский в очередной раз подчеркнул, что эти утверждения противоречат документам, выданным и подписанным госорганами.