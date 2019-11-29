Тара меньше — цены те же. Как нас обманывают в магазинах

Россияне внимательно изучают цены в продуктовых магазинах. Для того, чтобы они не возмущались из-за постоянного удорожания продуктов, их производители стали активно использовать даунсайзинг. Что же это такое?

Даунсайзинг представляет собой уменьшение тары или объёма выпускаемой продукции без повышения её цены.

На несколько лет объём упаковок реализуемой продукции был уменьшен изготовителями до 20%. Это прослеживается на примерах:

молоко реализуют в таре, объём которой составляет 920-985 мл;

соки продаются в коробках, объёмом 900 мл;

вес упаковки крупы составляет 900 г.

Первыми о применении даунсайзинга заявили производители Данон. Они заявили о том, что потребитель не ощутит нехватку 30-50 мл продукции, но резко отреагирует на повышение её стоимости.

Потребительская корзина среднестатистического россиянина состоит из таких продуктов:

булка хлеба или батон;

бутылка (упаковка) молока;

пачка творога;

пакет гречневой крупы или риса;

сок.

Именно такой продуктовый набор обычно берут в магазине его покупатели. Если же они будут покупать продукцию большей массы или объёма, то они заплатят на кассе больше на 18%. В среднем, сумма переплаты составляет около 70 рублей. Если учесть, что посетить супермаркет необходимо несколько раз в неделю, то за месяц выходит ощутимая сумма переплаты. Не говоря уже о дополнительных расходах за год. А если всё население россии будет переплачивать? Суммы получаются астрономические.

Есть и положительные стороны у даунсайзинга. В последнее время население России стало больше ратовать за здоровое питание. Производитель уменьшил размер упаковки вредной продукции? Прекрасно. Организм получит меньшую порцию не слишком полезной еды. Некоторые приверженцы здорового питания находят в даунсайзинге некоторые преимущества. Например: съел плитку шоколада, весом 90 грамм и организм получил меньше калорий. Значит, придётся тратить меньше времени на посещение фитнес-клуба и поддержание своей фигуры в хорошей форме.

Вообще, некоторые россияне скептически относятся к изменению веса реализуемой продукции и сохранению её цены. Они считают, что производители продуктов обманывают их и специально уменьшают массу реализуемой пищи в упаковках для того, чтобы получить больше прибыли.

А как вы относитесь к даунсайзингу? Обращаете ли внимание на изменение веса упаковки продуктов