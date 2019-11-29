B2b-маркетплейс «на_полке» выходит в Новосибирск

B2b-маркетплейс «на_полке», совместный проект Сбербанка и компании «Эвотор», выходит в Новосибирск. Новосибирская область стала четвертым регионом присутствия «на_полке» после Москвы, Московской области и Нижнего Новгорода. Сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Отмечается. что b2b-маркетплейс позволяет малому и среднему бизнесу покупать товары оптом в интернете. В каталоге более 30 категорий продовольственных и непродовольственных товаров от 170 поставщиков. С сентября 2018 года в сервисе зарегистрировались более 14 000 компаний и предпринимателей: это магазины у дома, рестораны, кафе, гостиницы, салоны красоты, офисы. По итогам 3 квартала 2019 года оборот принятых заказов «на_полке» вырос на 200%. Средний чек покупателей составляет 17 000 рублей. Самые популярные категории для оптовых онлайн-закупок — «Соки, воды, напитки», «Чай, кофе, какао», «Бакалея». Каждый второй клиент делает повторный заказ, при этом 30% пользователей отправляют заказы одновременно нескольким поставщикам. Более 55% покупателей «на_полке» делают заказы через мобильное приложение, а также через приложение для онлайн-кассы «Эвотор».

— В Новосибирской области более 10 тысяч компаний и ИП в оптово-розничной торговле. По нашим оценкам, 95% бизнес-закупок в регионе не автоматизированы и происходят в офлайне — на оптовых рынках и через торговых представителей. Выход в регион нового технологичного сервиса позволит оптовым покупателям оптимизировать управление ассортиментом и экономить на закупках, а для поставщиков — открывает новый канал продаж, — отметила председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина.

Руководитель b2b-маркетплейса «на_полке» Алексей Ширяев подчеркнул, что в течение месяца в Новосибирской области проводился пилот для изучения востребованности онлайн-закупок.

— Мы пришли к выводу, что местный рынок готов к дальнейшему масштабированию сервиса, — уверен Алексей Ширяев.

Фото предоставлено пресс-службой банка