«Тариф года»: участникам госзакупок предлагают экспресс-гарантии под 1,8% годовых

Предложение распространяется на гарантии для обеспечения участия заявки в конкурсе и на исполнение условий государственного контракта. Воспользоваться им могут все клиенты без ограничения по видам деятельности до конца 2022 года. Минимальный тариф составляет 1,8% годовых, но не менее 880 рублей.

Напомним, что банк выдает различные виды гарантий. Сумма – до 55 млн рублей. Банковские гарантии до 10 млн рублей можно получить за 1 час без документов.

Оставить заявку на банковскую гарантию можно на сайте, в ОНЛАЙН-офисе или офисах Банка «Левобережный». При подаче заявки в ОНЛАЙН-офисе предоставляется бонус 250 рублей по комиссии за выдачу гарантии.

Подробную информацию уточняйте в единой справочной службе по номеру 8-800-3333-555, у персонального менеджера или в офисах.

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