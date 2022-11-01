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ВТБ удвоил число поставщиков услуг ЖКХ и образования для оплаты онлайн

  • 01/11/2022, 17:46
Клиенты ВТБ могут оплачивать в ВТБ Онлайн счета за услуги в сферах образования и ЖКХ, выставленные более чем 10 тыс. поставщиков по всей России.

новости бизнесаИх число банк увеличил в 2 раза. Новый сервис позволяет управлять подписками на счета интересующей организации – чтобы быстро и легко оплачивать ежемесячные задолженности, не тратя время на заполнение реквизитов и сканирование квитанций.

Чтобы воспользоваться опцией, достаточно один раз оплатить счет в ВТБ Онлайн – например, отсканировав QR-код или выбрав поставщика в каталоге. В дальнейшем новые счета на оплату, предназначенные клиенту банка, появятся во вкладке автоматически. Для их оплаты не придется вводить дополнительных реквизитов, они проставляются программой самостоятельно.

«Сегодня более 1,5 млн клиентов регулярно оплачивают услуги ЖКХ и образования в ВТБ Онлайн. Мы постоянно совершенствуем возможности сервиса, расширяем число партнеров, счета которых можно оплатить в интернет-банке или мобильном приложении. Всего количество организаций превысило уже 50 тысяч – помимо коммунальных услуг и детских образовательных учреждений, в их числе, например, операторы мобильной связи, налоговая и ГИБДД. Сегодня уже 10 тысяч из них работают по выставленным начислениям с уведомлением клиентов о новых счетах. В планах – сделать работу с сервисом еще более удобной для клиентов, ускорить взаимодействие за счет новых услуг. Одна из таких – «автоплатеж по выставленным начислениям», который мы планируем запустить в следующем году. Клиенты смогут настроить автоматическое оплату счетов, выставленных интересующей организацией – и средства будут списываться при получении такого счета», — отметил начальник управления «Платежи» банка ВТБ Руслан Новиков.

Информация о задолженностях по счетам доступна в ВТБ Онлайн. Управлять счетами достаточно просто: пользователи ВТБ Онлайн могут подписаться на нового поставщика в пару кликов, а при желании легко отписаться. Операции по коммунальным платежам, образовательным учреждениям и штрафам производятся без комиссии.

Фото: pixabay.com — spanphilov0

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Регионы: Сибирь

Теги : Услуги ЖКХ ВТБ


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