Как бизнес трансформируется под новые потребности клиентов

Когда ситуация вокруг меняется быстрее, чем погода в резко — континентальном климате, то очевидно, что поведение клиентов будет тоже быстро меняться. Какие-то группы клиентов замирают и начинают сокращать свои расходы. А какие-то начинают делать «широкие жесты», закупаться впрок. И речь идет как о клиентах сегментов В2С, так и о клиентах В2В. И если раньше для того, чтобы понять предпочтения целевых групп было время, можно было провести исследования, ну или просто понаблюдать за их поведением на продолжительном отрезке времени, то в сегодняшнем дне этого времени нет. И решения относительно новых потребностей клиентов и их новых требований нужно принимать быстро. На октябрьском заседании Клуба Директоров «Трансформация клиентов: новые потребности? новые требования?» спикеры и эксперты поделились своими кейсами на эти случаи.

Максим Махеров, сооснователь рекламного агентства «Круче!», рассказал директорам про сервис сегодня, про клиентские потребности и желания. Он поведал две стратегии успеха на пути «к сердцу» клиента: улучшение продукта\услуги и упрощение взаимодействия с клиентом.

— Упрощение взаимодействия — это почти бездна возможностей для компаний, просто надо тщательно подумать, проанализировать свои взаимоотношения с клиентом. Сегодня как никогда важно общение с клиентом для выявление его изменившихся ценностей и болей. И, поняв это, компания может сделать это частью продукта\услуги, — констатировал эксперт. — Чем уникальнее ваш продукт, тем меньше требований к сервису, чем выше конкуренция в вашем сегменте, тем выше требования к сервису.

Оксана Филонова, директор компании «Натурофарм», рассказала про трансформацию клиентов в области фармрынка и рынка пищевых продуктов и БАДов. Спикер отметила, что сегодня компании и клиенты находятся в стрессе, мировая и отечественная экономика также переживает нелегкий период, поэтому бизнесу приходится применять дополнительные усилия для того, чтоб оставаться прибыльными.

— Запросы рынка изменились, появился тренд на здоровые продукты, на успокоительные препараты, на препараты молодости и повышения иммунитета. К тому же, заказчики на производство БАДов выдвигают требования по соответствию не только российским стандартам, но и европейским, а также, требуют больше скорости, оперативности, иногда вопреки уникальности продукта. Все это требует перестройки и изменения производства, — комментирует Оксана Филонова.

Наталья Голубева, управляющий филиалом «БАНК УРАЛСИБ», подробно рассказала директорам про исследования клиентов в банковском секторе, про поведенческие тренды сегодняшних потребителей, про импульсивность в принятии банковских решений. Она также поделилась информацией об инструментах, с помощью которых банковские структуры измеряют желания, оценки и боли клиентов банков; рассказала про работу с персоналом для удовлетворения новых клиентских трендов.

Виктор Сотников, директор «Stark Consulting Agency», четко и лаконично резюмировал ситуацию с клиентским рынком сегодня в России. Вот такие он обрисовал тенденции:

Ценности брендов снижаются, важны не бренды, а функциональность.

Рынок и потребителей, и производителей \продавцов в целом сжался и в ожидании.

Почти всем требуется изменение продукта\услуги, так как потребности людей изменились.

Почти у всех компаний позиционирование требует изменений.

Стратегия по-прежнему остается важной для компании.

Сейчас время считать: считайте и анализируйте все.

Влад Смирнов, создатель и продюсер онлайн-радио НовоеВещание.рф, удивил участников заседания темой подкастов в маркетинге.

— Подкасты — это сегодня почти панацея. Потребители любят слушать, любят слушать экспертов и сейчас много результативных площадок, где можно зарекомендовать себя через подкасты, — рассуждает Влад Смирнов. — Подкасты хороши еще тем, что их точно слушает человек, так как он их и искал. «Говорите с вашей аудиторией» — это и будет ваши точные коммуникации с потребителем.

Следующее заседание Клуба Директоров 7 сезона 24 ноября 2022!

Следите за анонсом в соцсетях и на сайте клуба!