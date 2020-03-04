Татьяна Галкина: «Мы предлагаем клиентам то, что им нужно каждый день»

Диверсификация

— Сфера услуг, к которой относятся и банки, претерпевает значительную трансформацию, идет цифровизация всех сервисов, которая позволяет повысить удобство, скорость предоставления, надежность и качество услуг, — констатировала на пресс-конференции председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Татьяна Галкина, комментируя основные тенденции 2019 года.

В частности, она напомнила, что сейчас практически все банковские операции можно оформлять без посещения офлайн-офиса, и количество клиентов, полностью переходящих на дистанционное общение с банком, постоянно растет.

Кроме того, ярким трендом 2019 года стало активное развитие экосистемы банка, которая пополняется нефинансовыми сервисами.

— Сейчас в офисах нашего банка можно оформить такие продукты, как телемедицина, онлайн-кинотеатр «Okko». В ряде регионов Сибири мы активно развивали мобильного оператора «СберМобайл». В Новосибирске мы пилотировали новый сервис «СберЛогистика», предлагая отправлять посылки из офиса банка, — перечисляет Галкина. — Набирают популярность и наши дочерние компании: SberFood — доставка еды из кафе, «СберМаркет» — доставка еды из супермаркетов, «Беру» — маркетплейс, «Ситимобил» — оператор такси стал заметен на улицах сибирских городов.

За 2019 год Сибирский Сбербанк подключил 63 тысячи клиентов к своему мобильному оператору. Стартовав в декабре 2019 года, онлайн-кинотеатр «Okko» уже набрал 22 тысячи подписок. 280 посылок были отправлены только в одном офисе банка через «СберЛогистик» в Новосибирске, из них 225 — в 2020 году.

— Сейчас в день мы отправляем более 35 посылок и видим, что этот сервис востребован, что стабильно растет спрос по другим нашим предложениям, — констатирует банкир. — Еще раз подчеркиваю: мы идем навстречу клиентам и фактически предлагаем то, что им нужно каждый день. Направление финуслуг остается нашим базовым активом, но мы раздвигаем границы и видим очень хороший отклик.

Ипотека как двигатель роста

В 2019 году розничный портфель банка в Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской областях, Красноярском крае, на Алтае, в республиках Хакасия и Тыва составил 657 млрд рублей и вырос, по сравнению с 2018 годом, на 15%. В Новосибирской области розничный портфель вырос до 128 млрд (+14%). Главным драйвером по-прежнему оставалась ипотека. По всем регионам присутствия Сибирский Сбербанк выдал 63 тысячи ипотечных кредитов, причем 31% — из них через систему «ДомКлик».

— Сейчас совместно с клиентами мы предлагаем ряд программ с очень низкими ставками. Например, для молодых семей, у которых родился второй и последующий ребенок, мы работаем с ГК «Стрижи», ООО СК «Вира-Строй». Приглашаем к сотрудничеству других застройщиков. Это очень серьезный шаг для повышения доступности нового жилья, — подчеркивает Татьяна Галкина.

Депозитный портфель банка в 2019 году вырос на 8% — до 845 млрд рублей, в Новосибирской области — до 168,4 млрд рублей (+6,9%).

Сибирский банк продолжает инвестировать средств в развитие терминалов в торгово-сервисной сети. На конец 2019 года сеть состояла уже из 220 тысяч устройств, 42 тысячи из которых появились именно в прошлом году.

— На наш взгляд, особенно важен тот факт, что терминалы, принимающие и выдающие наличность, появляются не только в городах, но и в торговых точках, расположенных в сельских населенных пунктах, где ранее не было наших офисов. В Новосибирской области, к примеру, их около 70, во всех регионах нашего присутствия — 465, — поясняет Татьяна Галкина. — Мы планируем и дальше развивать этот сервис с картами национальной платежной системы «Мир».

К успешным розничным проектам Сибирского банка в 2019 году также можно отнести организацию безналичных расчетов за проезд в общественном транспорте. Этот сервис уже работает во многих регионах Сибири, около 5500 единиц транспорта принимает бесконтактную оплату проезда.

Бизнес-карта в тренде

В фокусе внимания Сибирского Сбербанка в 2019 году было развитие сотрудничества с малым бизнесом. За год эта категория клиентов получила 21 тысячу кредитов (+27%) на 41,2 млрд рублей (+15%).

— Это существенный рост, которого мы добились за счет внедрения новых технологий. С 2019 года ИП может оформить и получить кредит за один час без визита в банк — через оформление заявки в «Сбербанк-БизнесОнлайн». Этот процесс полностью автоматизирован, и сотрудники банка не принимают в нем никакого участия, — рассказывает Галкина. — Кроме того, банк запустил сервис открытия счетов для ИП и юрлиц в офисе клиента. В планах на 2020 год — работа с самозанятыми — новой категорией предпринимателей.

По ее наблюдениям, чаще всего малый бизнес привлекает оборотные кредиты. В этом сегменте такие деньги активно используются и для развития бизнеса. В целом, кредитными продуктами пользуются 22-25% клиентов из микробизнеса.

Из банковских продуктов заметен серьезный рост интереса предпринимателей к бизнес-картам.

— Микробизнес использует такие карты для проведения расчетов, совершения покупок — и в течение 5-10 дней может не платить банку проценты. Многих эти условия очень привлекают, а с некоторыми партнерами мы увеличиваем grace-period до 60 дней, — поясняет председатель Сибирского Сбербанка.

Драйвер — стройка и АПК

На сегменте крупного и среднего бизнеса Сибирский Сбербанк сохранил кредитный портфель — 553 млрд рублей — и обеспечили небольшой рост — 1%. В Новосибирской области портфель составил 46,5 млрд (+17,4%).

Драйверами роста были строительная отрасль и АПК. Строительный рынок приспосабливался к работе в новых условиях — в рамках 214-ФЗ. Сибирский банк профинансировал 84 проекта по проектному финансированию, из них 39 были со счетами эскроу на общую сумму 27 млрд рублей. Наиболее активно банк работал на этом поле в Новосибирской области.

В 2019 году при участии банка в регионах Сибири реализовывались проекты компаний крупного и среднего бизнеса в АПК, сельхозпереработке, производстве стройматериалов, в том числе по созданию новых предприятий. Часть проектов Сибирский банк реализовывал совместно с дочерними структурами.

— К примеру, в прошлом году, агропредприятия закупали сельхозтехнику, активно обновляли парк общественного транспорта компании госсектора в Кемерове, Новокузнецке. Надеюсь, что аналогичное решение в 2020 году будет принято и в Новосибирске, — резюмирует Татьяна Галкина.

Фото предоставлено пресс-службой Сибирского Сбербанка