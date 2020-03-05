Муниципалитеты «выкупают» зарплатные долги организаций

По предложению областной прокуратуры, поддержанному губернатором, в области начала внедряться практика выкупа долгов по зарплате у предприятий-банкротов. Пока она тестируется на четырех организациях. Об этом представители прокуратуры сообщили в рамках пресс-конференции в ТАСС.

— Это бюджетные организации, которые находятся в районах области, — рассказывает первый заместитель прокурора области Борис Крылов. — Они создавались в связи с тем, что на рынок не заходит заинтересованный коммерческий хозяйствующий субъект. По одной из них работа уже завершена, долги полностью переведены на муниципальное образование, гражданам деньги выплачены. В остальных, надеюсь, добьемся того же, и эта практика получит более широкое распространение на территории области.

Названия компаний в прокуратуре не конкретизируют, но сообщают, что пока речь идет о сравнительно небольших суммах задолженности — не более миллиона рублей на каждую.

Что касается крупных должников-банкротов, то, по словам представителей ведомства, перспектива для их работников получить зарплату пока даже для прокуратуры видится более чем призрачной.

— Это, к примеру, ООО «МСУ-78», — рассказывает начальник управления по надзору прокуратуры области Наталья Авдеева. — В отношении ее бывшего руководителя возбуждено и расследуется уголовное дело. Там объем задолженности — более 45 млн рублей. Мы приняли комплекс мер прокурорского реагирования, но сомневаемся в перспективе погашения долгов. Еще один бесперспективный должник — ТК «РАТЭК». Сейчас компания проходит все установленные законом процедуры, чтобы в рамках банкротного законодательства выплатить зарплату работникам. Но перспективы здесь тоже неопределенные, потому что имущества у организации мало, а долги очень существенные.

Прокуратура наблюдает еще за несколькими крупными компаниями-должниками, которые не находятся в стадии банкротства. Их руководство пока пытается изыскать средства на погашение долгов. В частности, речь идет о «Посевнинском заводе спецтехники» (ООО «ПЗСТ»), зарегистрированном в Черепановском районе. Сумма задолженности предприятия, возникшей из-за неурегулированности вопроса с поставками продукции, составляет 17 млн рублей. Сейчас, как сообщают в прокуратуре, руководство предприятия постепенно погашает долг. В «группе риска» находится АО «Байкальская строительная компания» — 12 млн рублей долга. В пределах 5 млн задолженность по зарплате составляет в нескольких предприятиях оборонного комплекса: ОАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-керамикс». Их руководство также ищет возможности для погашения задолженности.

Напомним, по данным Новосибирскстата, на конец 2019 года общая сумма задолженности по заработной плате на территории региона составляла 49,3 млн рублей (на 1 октября — 49,8 млн рублей). Из них 13,4 млн — это невыплаченная заработная плата работникам, уволенным из организаций в 2018 году и ранее. По информации прокуратуры Новосибирской области, по итогам 2019 года в отношении лиц, не исполняющих свои обязанности по оплате труда, по инициативе прокуроров возбуждены и расследуются 12 уголовных дел. Возбуждены 375 дисциплинарных процессов и 574 административных.

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