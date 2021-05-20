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ТЦ «Хилокский» готовится к открытию 27 сезона

  • 20/05/2021, 16:04
Автор: Юлия Данилова
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На площадке ТЦ прошло обсуждение нюансов организации оптовой торговли совместно с представителями Республики Узбекистан и регионального правительства.

В преддверии открытия 27 сезона торговли плодоовощной продукцией ТЦ «Хилокский» посетили высокопоставленные лица Республики Узбекистан. Эта страна является крупнейшим экспортером плодоовощной продукции в Новосибирскую область и регионы Сибири. В состав делегации вошли советник премьер-министра Республики – заведующий департаментом по вопросам защиты прав граждан Узбекистана, осуществляющих временную  трудовую деятельность за рубежом, и международного экономического сотрудничества — Мехриддин Хайриддинов, чрезвычайный и полномочный посол Республики Узбекистан в РФ Ботирдон Асадов и исполняющий обязанности генерального консула Республики Узбекистан в Новосибирске Эркин Мухитдинов. От Новосибирской области на встрече присутствовали замминистра торговли Максим Останин и замначальника управления, международных связей правительства региона Наталья Жукова.

— Мы рады, что нашему коллективу традиционно уделяют внимание столь ответственные руководители Республики Узбекистан и Новосибирской области, которые на практике вникают в проблемы межгосударственного сотрудничества на уровне конкретных предприятий и помогают объективно решать возникающие проблемы, как говорится, непосредственно «в поле»! — отметил замдиректора по безопасности ЗАО «Торговый центр «Хилокский» (один из его создателей, экс-депутат регионального парламента) Алексей Александров. — На встрече мы обсудили вопросы культурных, экономических связей нашего предприятия с участниками внешнеэкономической деятельности, привозящими свой товар на территорию Новосибирской области, проблемы, которые у них возникают во время пребывания и торговли на площадке ТЦ «Хилокский», а также вопросы их размещения и проживания.

Собеседник редакции напомнил, что ТЦ «Хилокский» создан в 1995 году и работает согласно постановлению мэра Новосибирска Виктора Толоконского. За 26 лет ТЦ превратился в одно из крупнейших предприятий оптовой торговли в Западной Сибири и обеспечивает регион плодоовощной продукцией. Совокупный оборот на предприятии составляет до 250 тысяч тонн в год.

— За 26 лет наше предприятие не закрывалось ни на час, работая с участниками внешнеэкономической деятельности, обеспечивая безопасность продукции и предоставляя работу более 3500 предпринимателей. Многие наши партнеры неоднократно получали награды на городском, региональном и российском уровне как лучшие налогоплательщики, а сам ТЦ «Хилокский» был признан в 2020 году лучшим рынком оптовой торговли России, — говорит Алексей Александров. — Кроме того, ТЦ создает условия для продажи продукции местным фермерам, которые бесплатно используют инфраструктуру рынка.

Но главным достижением ТЦ «Хилокский», привлекающим большой поток покупателей, по мнению Александрова, являются одни из самых низких цен на плодоовощную продукцию не только в регионе, но и в России в целом.

— Это достигается путем грамотной логистики в продажах. У нас нет посредников между товаропроизводителем и потребителем, нет излишней задержки товара на складах (овощных базах), цены регулирует рынок (в экономическом его определении), а не хитрые ходы менеджеров сетевых структур торговли, — подчеркивает собеседник Infopro54.

Кстати, в этом году на территории ТЦ «Хилокский» планируется организовать пункт голосования для граждан Республики Узбекистан. В октябре в стране будут выбирать президента, поэтому представители делегации обратились к новосибирским предпринимателям с просьбой создать условия голосования для граждан Узбекистана, которые на этот момент окажутся в Новосибирской области.

Фото предоставлено ЗАО «Торговый центр «Хилокский»

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : ТЦ «Хилокский» Республика Узбекистан Наталья Жукова Максим Останин Виктор Толоконский Алексей Александров


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