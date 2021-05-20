СГК приступает к капитальному ремонту трех участков тепломагистралей в Новосибирске

СГК в середине мая приступила к выполнению программы капитального ремонта на теплосетевых коммуникациях Новосибирска.

Началось обновление трубопровода протяженностью 430 метров (в однотрубном исчислении) — в дамбе Октябрьского моста. Это самый дорогостоящий проект ремонтной программы 2021 года: его стоимость 65 млн рублей. К выполнению работ на этой теплосети приступил подрядчик СГК — компания «Стройэнергоресурс». На снабжение горожан горячей водой этот ремонтный проект не повлияет.

Другая подрядная организация — НПО «СибИТЦ» — планирует в ближайшие дни начать замену трубопроводов на улицах Беловежская (вложения — 38 млн рублей) и Д. Ковальчук (19 млн рублей). Протяженность первого участка под замену — 280 метров, второго — 140 метров. В связи с ремонтом возможны редкие кратковременные отключения горячей воды, как правило, на несколько часов.

Обновить трубопроводы на Беловежской и Д. Ковальчук подрядчики рассчитывают до середины июля. Масштабный объем перекладки трубопровода на дамбе моста потребует более длительного срока ремонта — до середины августа.

Кроме того, сотрудники СГК приступили к капитальному ремонту тепловой камеры трубопровода от Новосибирской ТЭЦ-2 в Центральном районе, вблизи дома на улице Советской, 2. Меняют тепломеханическое оборудование, такое как трубы, задвижки, опоры, дренажи, а также строительные конструкции тепловой камеры: стены, балки перекрытия. Завершить ремонт планируется до 10 июня. СГК вложит в обновление теплокамеры около полумиллиона рублей.

Всего в программе капитального ремонта на этот год — пять тепловых камер на теплосетях города на общую сумму 10,5 млн рублей. Энергокомпания завершит все работы до конца сентября.

Всего СГК запланировала в Новосибирске в 2021 году капитальный ремонт 8 участков теплотрасс общей протяженностью 2 км: 3 участка — на левом берегу, 4 — на правом берегу, один — в дамбе Октябрьского моста.

В апреле по просьбе мэрии Новосибирска компания включила в программу капремонта девятый участок: трубопровод под будущей автомобильной развязкой к строящейся Ледовой арене, который нужно заменить до начала строительства дороги. Работы уже начались.

Стоимость годовой ремонтной программы новосибирских тепловых сетей составит 774 млн рублей — это вложения непосредственно в ремонт теплосетей, капитальный и текущий, благоустройство после проведенных работ, а также ремонт тепловых камер. (С учетом НДС вложения составят порядка 929 млн рублей).