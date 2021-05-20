За СКИФом закрепляют территорию

В соответствии с постановлением, губернатор выступил с инициативой по изменению границ муниципальных образований Новосибирской области: Новосибирского района Новосибирской области, рабочего поселка Кольцово Новосибирской области и Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, путем включения в границы муниципального образования рабочего поселка Кольцово Новосибирской области территории, расположенной с северной его стороны, из земель муниципального образования Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, общей площадью 34,8 га.

Как прокомментировал министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт, на данной территории не предполагается никакая иная застройка, кроме работ, направленных на развитие крупнейшего проекта класса «Мегасайенс» – Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».