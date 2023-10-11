За один день разместила весь выпуск облигаций новосибирская фабрика Фаворит

Размещение второго выпуска ООО «Фабрика ФАВОРИТ» по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов завершилось за один день. Весь объем выпуска в 60 млн рублей был выкуплен, всего совершено 744 сделки, сообщил организатор займа ООО «Юнисервис Капитал». Максимальный объем одной заявки составил 2,99 млн руб.; объем минимальной заявки, как и самой популярной, равен одной облигации — 1 000 руб.; средняя заявка зафиксирована на уровне 81 тыс. рублей.

— Привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование первого выпуска облигаций для сохранения оборотного капитала. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему развитию, — подчеркивает организатор.

У «Фабрики ФАВОРИТ» в обращении находится дебютный выпуск на сумму 50 млн рублей, сроком обращения в 3 года.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров за Уралом с 19-ти летним опытом работы на рынке, владеющий несколькими собственными торговыми марками. Компания развивает азиатское направление продаж, осуществляя поставки в Киргизию, Монголию, Таджикистан и Казахстан. По итогам первого полугодия 2023 года, выручка компании составила 389,9 млн рублей (+13% к первому полугодию 2022 года), чистая прибыль — 12,1 млн (-13,9%). Глобальная цель компании — занять 30% рынка свежих сыров Новосибирской области, увеличить долю на рынке Сибири и Дальнего Востока.

Ранее на биржу выходит компания бывшего силовика из Новосибирска.