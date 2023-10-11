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За один день разместила весь выпуск облигаций новосибирская фабрика Фаворит

  • 11/10/2023, 16:33
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За один день разместила весь выпуск облигаций новосибирская фабрика Фаворит
Всего было подано 744 заявки на покупку ценных бумаг компании.

Размещение второго выпуска ООО «Фабрика ФАВОРИТ» по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов завершилось за один день. Весь объем выпуска в 60 млн рублей был выкуплен, всего совершено 744 сделки, сообщил организатор займа ООО «Юнисервис Капитал». Максимальный объем одной заявки составил 2,99 млн руб.; объем минимальной заявки, как и самой популярной, равен одной облигации — 1 000 руб.; средняя заявка зафиксирована на уровне 81 тыс. рублей.

— Привлеченные средства эмитент планирует направить на рефинансирование первого выпуска облигаций для сохранения оборотного капитала. Это позволит предприятию не отказываться от планов по дальнейшему развитию, — подчеркивает организатор.

У «Фабрики ФАВОРИТ» в обращении находится дебютный выпуск на сумму 50 млн рублей, сроком обращения в 3 года.

ООО «Фабрика ФАВОРИТ» — один из крупнейших производителей масложировой продукции и свежих сыров за Уралом с 19-ти летним опытом работы на рынке, владеющий несколькими собственными торговыми марками. Компания развивает азиатское направление продаж, осуществляя поставки в Киргизию, Монголию, Таджикистан и Казахстан. По итогам первого полугодия 2023 года, выручка компании составила 389,9 млн рублей (+13% к первому полугодию 2022 года), чистая прибыль — 12,1 млн (-13,9%). Глобальная цель компании — занять 30% рынка свежих сыров Новосибирской области, увеличить долю на рынке Сибири и Дальнего Востока.

Ранее на биржу выходит компания бывшего силовика из Новосибирска. 

Фото с сайта компании «Фаворит»

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Фабрика ФАВОРИТ облигации «Юнисервис Капитал»


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