Театр «Глобус» примет участие в программе «Дни культуры Новосибирской области в Санкт-Петербурге»

Свои достижения Северной столице продемонстрируют ведущие учреждения культуры региона, в число которых вошел и Новосибирский академический молодежный театр «Глобус» со спектаклем «Шинель».

Организаторами проекта являются Правительство Новосибирской области и Правительство Санкт-Петербурга. Партнерами выступают телеканал «ОТС» и Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга.

Программа будет разделена на три тематических блока – «Искусство», «Наука» и «Человек», чтобы каждый посетитель смог сформировать более объемное представление о культуре Новосибирской области: узнать, откуда начался ее путь, что повлияло на ее развитие, каких профессиональных высот удалось достичь за такой короткий срок и в чем же суть настоящего сибирского характера.

Жителей и гостей Санкт-Петербурга ожидает насыщенная программа. В числе значимых культурных событий: концертные программы Государственного академического Сибирского русского народного хора, Новосибирского академического симфонического оркестра с солистами Вадимом Репиным (скрипка) и Германом Уколовым (фортепиано), коллективов Новосибирского музыкального колледжа им. А. Ф. Мурова; выставочные экспозиции Новосибирского государственного краеведческого музея и Новосибирского государственного художественного музея; интерактивная программа Новосибирского колледжа культуры и искусств; показ фильмов Фестиваля научного и индустриального кино Сибири «КРЕМНИЙ» и другие мероприятия.

26 мая театр «Глобус» представит спектакль «Шинель» по повести Николая Гоголя в режиссуре Ивана Орлова. Начало в 14.00 и 19.00. Площадка: Малая сцена Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева. Показы входят в программу XXIV Международного театрального фестиваля Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева, который состоится с 24 мая по 1 июня. Фестиваль ведет свою историю с февраля 2000 года и на настоящий момент является одним из самых престижных театральных форумов России. Он награжден Премией Правительства Российской Федерации в области культуры. В 2023 году фестиваль объединит театры из Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Севастополя, Екатеринбурга, Красноярска, Пскова, Воронежа, Казани, Донецка, Новороссийска, Буинска, а также Армении, Белоруссии, Венгрии, Ирака, Ирана, Казахстана, Сербии, Турции.

Возраст: 12+