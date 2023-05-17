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Молодые предприниматели рассказали, кто является для них лидерами мнений

  • 17/05/2023, 12:05
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Молодые предприниматели рассказали, кто является для них лидерами мнения
Больше половины молодых предпринимателей заявили, что на их становление повлияли известные бизнесмены.

Равнение на инфлюенсеров

Большинство молодых предпринимателей в возрасте до 35 лет открыли свой бизнес благодаря желанию быть независимым (60%) и зарабатывать, занимаясь любимым делом (67%). Таковы результаты исследования Аналитического центра НАФИ. При этом, больше половины опрошенных (56%) заявили о том, что принять решение о старте своего дела их побудил пример успешных бизнесменов.

В ТОП-5 самых главных инфлюенсеров (лидеров мнений в digital-среде: в социальных сетях, блогах, видеохостингах — Ред.) вошли основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель «Тиньков Банка» Олег Тиньков, создатель Вконтакте и Telegram Павел Дуров, создатель «Лайк кофе» и «Лайк центра» Аяз Шабутдинов, а также основательница и гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук.

Кроме того, в десятку самых упоминаемых попали российские предприниматели Константин Ивлев, Сергей Галицкий, Федор Овчинников, Аркадий Новиков и Оскар Хартман.

По мнению большинства молодых предпринимателей, чтобы стать инфлюенсером в сфере бизнеса, человек должен быть успешным и его достижения должны быть очевидны (54%), уметь сотрудничать с разными людьми и работать в партнерстве (53%), а также он должен иметь особый склад ума и целостную картину мира (50%).

Также каждый третий молодой предприниматель считает важными качествами человека, вдохновляющего на бизнес, умение передавать свои знания другим (способность проводить обучающие мероприятия, бизнес-тренинги — 39%), а также желание помогать людям, например, участвовать в благотворительности (33%). Каждый второй заявляет о необходимости уметь оказывать влияние на других (28%) и иметь особый стиль жизни (26%). А 14% отмечают значимость публичности такого лица, и 7% — наличие у него наград и первых мест в рейтингах.

— Доверие начинающих предпринимателей к более опытным предпринимателям вполне объяснимо — существует система наставничества, ментерства. Доверие формируется исходя из наблюдения за реальными результатами деятельности таких опытных крупных предпринимателей. Кроме того, многие успешные предприниматели являются также хорошими ораторами, владеют силой убеждения и много выступают, рассказывают о собственных успехах и неудачах и мотивируют новую волну предпринимателей, — утверждает директор направления исследований цифровой экономики Аналитического центра НАФИ Лейсан Баймуратова.

Влияние родственников и конкурентов

Советам предпринимателей из числа родственников, знакомых или друзей, известных бизнесменов или блогеров следует почти каждый второй опрошенный (45%). Влияние конкурентов на бизнес молодежи также есть, но оно почти в два раза меньше — о нем заявляет каждый четвертый предприниматель до 35 лет (26%).

— Влиянию конкурентов больше подвержены мужчины-предприниматели (28% против 25% среди женщин), а дружественной среды – женщины (46% против 43% среди мужчин), — говорится в исследовании.

Четверть опрошенных ответили, что на их бизнес влияет политика государства, а 30% демонстрируют полную независимость и утверждают, что ни государство, ни предприниматели, ни какие другие внешние факторы не могут на них повлиять.

Всероссийский опрос провел аналитический центр НАФИ в апреле 2023 года. Опрошены 500 человек от 18 до 35 лет из разных федеральных округов России. Статистическая погрешность данных не превышает 4,3%.

 

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Фото: pixabay.com, cuncon

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Рубрики : Бизнес

Регионы: Россия

Теги : поддержка бизнес НАФИ лидеры мнений инфлюенсер


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