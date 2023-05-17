В Новосибирской области похоронили бойца батальона «Вега»

Администрация Искитима сообщила о гибели военнослужащего Сергея Гордеева из батальона «Вега».

Сергей Гордеев ушел добровольцем для участия в спецоперации в составе батальона «Вега» в ноябре 2022 года. Награжден Орденом Мужества посмертно. Военнослужащий погиб на СВО 7 мая 2023 года. Военного похоронили под залпы орудия и живой оркестр состоялась на воинском кладбище Искитима. Он был награжден посмертно орденом Мужества.

Сергей Гордеев — уроженец Искитима. Он родился в 1980 году, окончил школу, учился в железнодорожном техникуме. В 19 лет он отправился служить в армии, а затем продолжил военную карьеру в рядах спецназа. Он принимал участие в боевых действиях в Чечне.

В администрации города отмечают, что Сергей всегда помогал развитию детского бокса в Искитиме, оказывая спонсорскую помощь. Занимался производством и продажей мебели.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский депутат Госдумы предложил учредить единый нагрудный знак для всех участников СВО.