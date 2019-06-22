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Названы 10 автомобилей, непопулярных у угонщиков

Реже всего похищали Volkswagen Tiguan.
  • 22/06/2019, 10:01
Названы 10 автомобилей, непопулярных у угонщиков

«АльфаСтрахование» проанализировала обращения клиентов, застрахованных в компании по каско за 2018 году, и составила рэнкинг наименее угоняемых транспортных средств в РФ. Реже всего похищали Volkswagen Tiguan.

Отмечается, что список основан на частоте угонов и представляет собой соотношение числа угнанных машин к общему количеству застрахованных в компании «АльфаСтрахование» авто данной марки. У всех попавших в него марок автомобилей частота угона составляет 0%.

Так, согласно полученным данным, угонщики равнодушны к Volkswagen Tiguan. Также непопулярны Skoda Rapid и Volvo XC60, они вошли в топ-3 рэнкинга. Четвертое место занимает ВАЗ Xray, пятое – Volkswagen Touareg. Кроме того, в десятку попали Audi Q5, BMW X3, ВАЗ Калина, Chevrolet Niva и Renault Captur.

— Автомобили чаще всего угоняют для разбора или на заказ. Обычно в первом случае выбираются более дешевые марки, во втором – более дорогие. Пониженный интерес угонщиков к автомобилю косвенно отражает ситуацию на черном рынке, — говорит Илья Григорьев, директор департамента андеррайтинга автострахования «АльфаСтрахование».

Фото: pixabay.com, автор- sistemas41

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