Театральная Сибирь в Германии — яркая и разная

Целых три январских недели весомым театральным событием Германии будет фестиваль русского искусства Karussell, устроенный в Дрездене Европейским центром искусств HELLERAU. По замыслу и программной компоновке Karussell — резюме достижений театральных столиц России, а пестро-ярмарочное имя фестиваля намекает на калейдоскопическое многообразие контента, не замкнутого ни на реализм, ни на систему Станиславского, ни на незыблемость «четвертой стены». Что же до перечня театральных столиц, то в нем для немцев, отбиравших театры и спектакли, числятся Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казань и Красноярск. Причем доля новосибирского участия сопоставима с вкладом столиц федеральных: академический драматический театр «Красный факел» 18 и 19 января поставил на сцене центра HELLERAU спектакль Тимофея Кулябина «Дети солнца», а 16 января Полина Кардымон представила аудио-перформанс «Коромысли», созданный в рамках OFF-программы новосибирского театра «Старый дом».

Отбор всех театров и постановок проводили немецкие эксперты, ориентируясь на титульный тезис фестиваля «Современные подходы к русскому искусству». Впрочем, от исторических реминисценций они тоже не уклонялись: почти вся визуальная атрибутика фестиваля исполнена в эстетике русского авангарда — из комбинаций ало-черных кругов, квадратов, дуг, шестерней, рубленых букв — всего, что у Европы отождествляется с брутальной красотой супрематизма. В новейший мем «Опять двадцатые!» все это ложится с буквально прицельной точностью. Так что стержневой идеей фестиваля является не только современность в буквально-календарном смысле, а модернизм как таковой — в своей столетней «хроно-упаковке». И эта воображаемая емкость заполнена весьма плотно. Начиная от кулябинского Горького (которого Европа до сих пор осознает не столько классиком, сколько первой ласточкой драматургического модернизма) до документального театра. И даже театра «математического». Эту стилистику олицетворяет спектакль «Поле» от петербургского театра post — сюжет из жизни белорусских комбайнеров, построенный на математических алгоритмах и постулатах квантовой физики. Для белорусского драматурга Павла Пряжко такой подход вообще характерен — превращать в сценические сюжеты подписи с советских семейных фотографий или песенные тексты 70-80-х. Павел Пряжко и Полина Кардымон — оба, по сути, превращают песни в драматургический материал. Только у Кардымон это старинные народные песни, разбитые на три голоса, а у Пряжко в пьесе «Диджей Павел» — советская попса. Которая, впрочем, сквозь наслоения лет и контекстов сейчас воспринимается не менее экзотично. Особенно этот «янтарный эффект» чарует именно немецкого зрителя, не знавшего вдохновлявший Пряжко материал в его изначальной форме. Впрочем, «Дети солнца» от Тимофея Кулябина — зрелище тоже не академичное, из обоймы актуальной режиссуры. Спектакль уже побывал на российских фестивалях «TERRITORIЯ» и «Реальный театр», номинирован на «Золотую Маску»-2020.

«Красный факел» уже «распечатал» Германию хитовым кулябинским спектаклем «Три сестры», однако Дрезден в гастрольной географии театра — пункт совершенно новый. Начало года для «Красного факела» вообще полно сверхсмыслов. Во-первых, гастрольный вояж на фестиваль Karussell открывает год столетнего юбилея «Красного факела». Во-вторых, проверка заново осмысленного горьковского материала именно на немецкой публике — вдвойне интересный опыт, ибо в перечне зрительских симпатий немцев Горький — счастливый соперник самого Чехова. Чехов и Горький тут не делят меж собой «золото» и «серебро», а числятся равновеликими — высятся на условном пьедестале в виде этакого двухглавого бюста, в одном лавровом венке на двоих. В-третьих, «насмотренность» каждого конкретного спектакля на зарубежных сценах — еще один аргумент для экспертных комиссий отечественных конкурсов. Не автоматичный, конечно, но весьма весомый.

Фото пресс-службы театра «Красный факел»