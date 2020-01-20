Возобновлены авиарейсы из Новосибирска в Горно-Алтайск

С 14 января из аэропорта Толмачёво возобновлены рейсы в Горно-Алтайск, сообщили в пресс-службе аэропорта. Рейсы по данному направлению выполняет S7 Airlines.

Полёты осуществляются на комфортабельных лайнерах Embraer 170 по вторникам, с возможным увеличением частоты. Рейс в Горно-Алтайск S7 5367 вылетает из аэропорта Толмачёво в 10:50, прилёт — в 11:55. Рейс S7 5368 из Горно-Алтайска вылетает в Толмачёво в 12:35, прилёт — в 13:40. Для каждого аэропорта указано местное время.

Отмечается, что пассажиры аэропорта Горно-Алтайска могут воспользоваться в Новосибирске широкой маршрутной сетью S7 Airlines и удобными стыковками с городами: Тюмень, Челябинск, Бишкек, Нур-Султан, Москва, Екатеринбург, Красноярск, Омск, Уфа, Санкт-Петербург, Иркутск, Сургут, Нижневартовск и Хабаровск. Рейсы, вылетающие в Горно-Алтайск, стыкуются в Новосибирске с рейсами, прибывающими из Самары, Красноярска, Нижнего Новгорода, Москвы, Иркутска, Улан-Удэ и Читы.

В пресс-службе подчеркнули, что возобновление полётов в Горно-Алтайск стало возможным благодаря включению рейсов Новосибирск – Горно-Алтайск в перечень субсидируемых направлений.

Фото: Gensa Gensa