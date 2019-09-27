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ТЭЦ-4 заменит потребителям котельную завода «Экран»

Тариф для потребителей жилого сектора не меняется.
  • 27/09/2019, 12:58
ТЭЦ-4

СГК переключит тепловую нагрузку котельной ЗАО «Экран-Энергия» на систему централизованного теплоснабжения от ТЭЦ-4. Тариф для потребителей жилого сектора не меняется, сообщили в пресс-службе СГК.

Два проекта по переключению нагрузки котельной «Экран-Энергия» (принадлежит заводу «Экран») на ТЭЦ-4 были разработаны на основании обращения мэрии Новосибирска к Сибирской генерирующей компании (СГК).

В настоящее время котельная снабжает теплом 5 многоквартирных домов микрорайона по ул. Лебедевского в Заельцовском районе и 3 общественных здания, а также объекты, расположенные на промышленной площадке завода «Экран» — это 17 юрлиц и 20 объектов самого завода «Экран». Планируется не только переключение жилых домов с нагрузкой 8 Гкал/час, но и промышленной площадки с подключенной нагрузкой в объеме 18 Гкал/час.

Также вторым проектом предусмотрена возможность подключения к ТЭЦ-4 проектируемого жилого микрорайона «Светлановский» на земельном участке, выделенном из состава земель завода «Экран».

— Таким образом, все потребители от котельной «Экран-Энергия» с общей нагрузкой 26 Гкал/час, а также новый микрорайон с перспективной нагрузкой 7 Гкал/час, будут получать тепло из централизованной системы теплоснабжения от ТЭЦ-4. Котельная завода будет выведена из эксплуатации, — рассказал заместитель генерального директора по развитию Новосибирской теплосетевой компании СГК Николай Шарапов.

Для переключения потребителей жилой зоны на теплоснабжение от ТЭЦ СГК построит 1253 м теплосетей, проведет техническое перевооружение шести тепловых пунктов. Для переключения промзоны потребуется еще около 700 м теплосетей и строительство одного центрального теплового пункта. В этот проект СГК вложит более 400 млн рублей. Завершить работы планируется до конца 2019 года.

Реализация двух проектов стала возможна в результате сделки по приобретению Сибирской генерирующей компанией теплосетевого комплекса индустриального парка «Экран». Коммуникации нуждаются в модернизации и развитии.

Тариф для потребителей жилого сектора останется прежним.

— Исторически сложилось, что СГК, являясь единой теплоснабжающей организацией в зоне действия замещаемой котельной, вынуждена покупать тепловую энергию у ЗАО «Экран-Энергия» по цене, превышающей тариф генерирующей компании более, чем на 20%, но продавать тепловую энергию конечным потребителям по своему, более низкому тарифу. За счет исключения данного убытка, после переключения нагрузки на ТЭЦ-4, СГК получит возможность больше вкладывать в ремонт и замену изношенных сетей, — подчеркнул Николай Шарапов. — Для города закрытие котельной означает повышение надежности теплоснабжения и снижение техногенного воздействия на окружающую среду.

В 2018 году к системе централизованного теплоснабжения было подключено девять котельных с общей нагрузкой 204,5 Гкал/час.

Фото: пресс-служба СГК

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