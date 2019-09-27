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Пешеходный переход на Лыщинского оценили в 218 млн рублей

Аукцион состоится 4 октября 2019 года
  • 27/09/2019, 12:01
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Мэрия города Новосибирска в лице департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска объявила аукцион на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции площади Лыщинского с участками автомобильных дорог, примыкающих к площади (ул. Немировича-Данченко, проспект Карла Маркса, ул. Блюхера, ул. Горская) для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах. А также строительство надземного пешеходного перехода.

Согласно документации, подрядчик должен выполнение работы по разработке рабочей документации и строительству надземного пешеходного перехода через улицу Немировича-Данченко, проспект К. Маркса и улицу Блюхера в районе площади Лыщинского г. Новосибирска для обеспечения транспортной доступности к «Многофункциональной ледовой арене» в Кировском, Ленинском районах». Отмечается, что ширина прохожей части проектируемого надземного пешеходного перехода должна быть не менее трех метров, подмостовой габарит по высоте – не менее 5,5 м. от верха проезжей части пересекаемой улицы автодороги. При этом, в состав рабочей документации подрядчик должен включить внутреннее освещение и наружную подсветку пешеходного перехода, а также электроснабжение освещения и наружной подсветки. Кроме того, необходимо предусмотреть в рабочей документации: размещение помещения дежурного по лифтовому оборудованию, антивандальное исполнение лифтовых шахт, смотровые приспособления для содержания и обслуживания покрытия пролётных строений, а также устройства для предотвращения самопроизвольного схода снега и наледи с перекрытия пролётных строений.

Отмечается, что приступить к работам подрядчику предстоит в 2019 году: с даты заключения муниципального контракта по 18.12.2019 года. В 2020 году с 03.02.2020 года по 10.12.2020 года. В 2021 году с 01.02.2021 года по 15.10.2021 года.

Начальная (максимальная) цена муниципального контракта 218,8 млн рублей. Источник финансирования: бюджет Новосибирской области и бюджет города Новосибирска на 2019 год, 2020 год, 2021 год.

Итоги аукциона будут подведены 4 октября 2019 года.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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